Пострадали логистические объекты и нефтебаза в Московской области, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил точные удары Сил обороны по объектам на территории Московской области РФ.
Об успешных действиях он сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
Что рассказал Зеленский?
"Московский регион. Есть результаты работы наших дальнобойных санкций по логистическим объектам и нефтебазе. Спасибо воинам Сил беспилотных систем, разведки, ракетных войск и артиллерии, Сил специальных операций. Расстояние до целей от нашей границы - более 400 километров. Также в акватории Черного моря поражены два танкера теневого флота и четыре сухогруза", - подчеркнул он.
По его словам, Украина справедливо отвечает на каждый российский удар по нашим городам и населенным пунктам.
"Эту войну нужно завершить, и это возможно только путем усиления давления на единственную причину этой войны - Россию", - добавил глава государства.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о массированной атаке дронов на Подмосковье: поражен один из крупнейших складов Wildberries.
- Позже СМИ сообщили, что после ночной атаки в Московской области зафиксировано не менее 5 очагов пожаров.
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