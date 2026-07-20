По меньшей мере 5 очагов пожаров зафиксировано в Московской области после ночной атаки, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО
После ночной атаки в Московской области зафиксировано не менее пяти очагов пожаров.
Об этом свидетельствует анализ ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.
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Ранее аналитики установили, что в результате атаки возникли пожары на нефтебазе в Подольске, а также на складе в промышленном комплексе "Южные Врата" в Домодедово.
В ночь на 20 июля жители Московской области сообщали о многочисленных взрывах и пожарах. Ранее в Домодедовской больнице заявили о госпитализации как минимум шести человек с минно-взрывными травмами, не уточняя причину их ранений. В то же время губернатор Московской области сообщил как минимум об одном пострадавшем в результате атаки украинских беспилотников.
По данным OSINT-анализа ASTRA, после атаки продолжают гореть склад в индустриальном парке "Южные Врата" в Домодедово и нефтебаза в Подольске. Кроме того, существует вероятность, что в Подольске также горит склад компании Ozon, однако достоверных подтверждений этой информации пока нет.
OSINT-анализ
Также издание публикует кадры пожаров в Московской области после утренних атак. На видео и фото видны масштабные возгорания, возникшие в нескольких районах региона после ночной атаки беспилотников.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось о массированной атаке дронов на Подмосковье: поражен один из крупнейших складов Wildberries.
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Треба ще по пожежним станціям бити, як вони.
давно пора отвечать тем же, склады, фабрики, все должно гореть НА расеи