По меньшей мере 5 очагов пожаров зафиксировано в Московской области после ночной атаки, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

После ночной атаки в Московской области зафиксировано не менее пяти очагов пожаров.

Об этом свидетельствует анализ ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Ранее аналитики установили, что в результате атаки возникли пожары на нефтебазе в Подольске, а также на складе в промышленном комплексе "Южные Врата" в Домодедово.

В ночь на 20 июля жители Московской области сообщали о многочисленных взрывах и пожарах. Ранее в Домодедовской больнице заявили о госпитализации как минимум шести человек с минно-взрывными травмами, не уточняя причину их ранений. В то же время губернатор Московской области сообщил как минимум об одном пострадавшем в результате атаки украинских беспилотников.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пропагандист и Z-блогер РФ Подоляка назвал удары по Wildberries "плюсом": "С точки зрения вовлечения населения в войну - это даже плюс". ВИДЕО

По данным OSINT-анализа ASTRA, после атаки продолжают гореть склад в индустриальном парке "Южные Врата" в Домодедово и нефтебаза в Подольске. Кроме того, существует вероятность, что в Подольске также горит склад компании Ozon, однако достоверных подтверждений этой информации пока нет.

OSINT-анализ









Также издание публикует кадры пожаров в Московской области после утренних атак. На видео и фото видны масштабные возгорания, возникшие в нескольких районах региона после ночной атаки беспилотников.











Читайте также: Силы обороны нанесли удар по нефтебазе в Подмосковье, кораблю "Светляк" и танкерам РФ, - Генштаб

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о массированной атаке дронов на Подмосковье: поражен один из крупнейших складов Wildberries.