Силы обороны нанесли удар по нефтебазе в Подмосковье, кораблю "Светляк" и танкерам РФ, - Генштаб

В ночь на 18 июля Силы обороны Украины нанесли удары по нефтебазе в Московской области, судну "Светляк", танкерам, плавучим кранам, буксиру и железнодорожному мосту в Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"В ночь на 18 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных и военно-экономических целей противника", — говорится в сообщении.

Удар по нефтебазе в Московской области

Дроны атаковали нефтебазу "Нафто-Сервис" в Ногинске Московской области. Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия.

Нефтебаза используется для хранения и поставки горюче-смазочных материалов, в частности для обеспечения потребностей вооруженных сил Российской Федерации. На ее территории расположено 24 резервуара общим объемом около 11,5 тыс. кубометров.

Нефтебаза обслуживает трейдеров и топливные компании Московского региона, которые арендуют её резервуары для логистики и хранения топлива.

Под ударом оказались танкеры и вспомогательные суда

Также поражены два танкера, два плавучих крана и один буксир в акватории Азовского и Черного морей.

Танкеры используются для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и топлива в интересах вооруженных сил Российской Федерации. Плавучие краны и буксиры обеспечивают выполнение портовых работ, перевозку военных грузов, погрузку и разгрузку техники, а также функционирование морской логистики противника.

В Керчи поражен сторожевой корабль "Светляк": второй за два дня

Отдельно был поражен сторожевой корабль проекта 10410 "Светляк" в Керчи (АР Крым). Это уже второй корабль проекта 10410 "Светляк", пораженный Силами обороны Украины за последние два дня.

Корабли проекта 10410 "Светляк" предназначены для патрулирования морской акватории, сопровождения кораблей и судов, а также могут привлекаться к выполнению задач по обеспечению действий военно-морских сил и других силовых структур Российской Федерации.

Другие объекты

В районе Сабовки Луганской области поражен железнодорожный мост через реку Белая. Его противник использует для военной логистики.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", — отметили в Генштабе.

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