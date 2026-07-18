Сили оборони уразили нафтобазу в Підмосков’ї, корабель "Светляк" і танкери РФ, - Генштаб

У ніч на 18 липня Сили оборони України завдали ударів по нафтобазі в Московській області, кораблю "Светляк", танкерах, плавкранах, буксиру та залізничному мосту на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"У ніч на 18 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника", - йдеться в повідомленні.

Удар по нафтобазі у Московській області

Дрони атакували нафтобазу "Нафто-Сервіс" у Ногінську Московської області. Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства.

Нафтобаза використовується для зберігання та постачання паливно-мастильних матеріалів, зокрема для забезпечення потреб збройних сил Російської Федерації. На її території розташовано 24 резервуари із загальним об'ємом близько 11,5 тис. кубометрів.

Нафтобаза обслуговує трейдерів і паливні компанії Московського регіону, які орендують її резервуари для логістики та зберігання пального.

Під ударом танкери та допоміжні судна

Також уражено два танкери, два плавучі крани та один буксир в акваторії Азовського та Чорного морів.

Танкери використовуються для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах збройних сил Російської Федерації. Плавучі крани та буксири забезпечують виконання портових робіт, перевезення військових вантажів, навантаження й розвантаження техніки, а також функціонування морської логістики противника.

У Керчі уражено сторожовий корабель "Светляк": другий за два дні

Окремо уражено сторожовий корабель проєкту 10410 "Светляк" у Керчі (АР Крим). Це вже другий корабель проєкту 10410 "Светляк", уражений Силами оборони України за останні два дні.

Кораблі проєкту 10410 "Светляк" призначені для патрулювання морської акваторії, супроводу кораблів і суден, а також можуть залучатися до виконання завдань із забезпечення дій військово-морських сил та інших силових структур Російської Федерації.

Інші об'єкти

У районі Сабівки Луганської області уражено залізничний міст через річку Біла. Його противник використовує для військової логістики.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - зазначили у Генштабі.

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