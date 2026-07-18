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Новини Горить нафтобаза в РФ Уражено корабель РФ
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Сили оборони уразили нафтобазу в Підмосков’ї, корабель "Светляк" і танкери РФ, - Генштаб

: Сили оборони вдарили по кораблю "Светляк" у Керчі

У ніч на 18 липня Сили оборони України завдали ударів по нафтобазі в Московській області, кораблю "Светляк", танкерах, плавкранах, буксиру та залізничному мосту на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"У ніч на 18 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника", - йдеться в повідомленні.

Удар по нафтобазі у Московській області 

Дрони атакували нафтобазу "Нафто-Сервіс" у Ногінську Московської області. Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства.

Нафтобаза використовується для зберігання та постачання паливно-мастильних матеріалів, зокрема для забезпечення потреб збройних сил Російської Федерації. На  її території розташовано 24 резервуари із загальним об'ємом близько 11,5 тис. кубометрів.

Нафтобаза обслуговує трейдерів і паливні компанії Московського регіону, які орендують її резервуари для логістики та зберігання пального.

Під ударом танкери та допоміжні судна

Також уражено два танкери, два плавучі крани та один буксир в акваторії Азовського та Чорного морів.

Танкери використовуються для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах збройних сил Російської Федерації. Плавучі крани та буксири забезпечують виконання портових робіт, перевезення військових вантажів, навантаження й розвантаження техніки, а також функціонування морської логістики противника.

У Керчі уражено сторожовий корабель "Светляк": другий за два дні

Окремо уражено сторожовий корабель проєкту 10410 "Светляк" у Керчі (АР Крим). Це вже другий корабель проєкту 10410 "Светляк", уражений Силами оборони України за останні два дні.

Кораблі проєкту 10410 "Светляк" призначені для патрулювання морської акваторії, супроводу кораблів і суден, а також можуть залучатися до виконання завдань із забезпечення дій військово-морських сил та інших силових структур Російської Федерації.

Інші об'єкти 

У районі Сабівки Луганської області уражено залізничний міст через річку Біла. Його  противник використовує для військової логістики.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - зазначили у Генштабі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уражено шість ворожих танкерів, два буксири і нафтобазу у Шахтарську, - Генштаб

Автор: 

корабель (1684) міст (1287) Луганська область (4953) нафтобаза (24) Московська область РФ (3)
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Топ коментарі
+2
Воу, воу - "Светляк"?

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18.07.2026 13:59 Відповісти
+2
І Миколу в окопи. За віком, що треба і не старий і не молодий і паріот.
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18.07.2026 14:15 Відповісти
+1
Що, перебити протести не вдається? 😏
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18.07.2026 14:01 Відповісти

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