Сили оборони уразили нафтобазу в Підмосков’ї, корабель "Светляк" і танкери РФ, - Генштаб
У ніч на 18 липня Сили оборони України завдали ударів по нафтобазі в Московській області, кораблю "Светляк", танкерах, плавкранах, буксиру та залізничному мосту на Луганщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"У ніч на 18 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника", - йдеться в повідомленні.
Удар по нафтобазі у Московській області
Дрони атакували нафтобазу "Нафто-Сервіс" у Ногінську Московської області. Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства.
Нафтобаза використовується для зберігання та постачання паливно-мастильних матеріалів, зокрема для забезпечення потреб збройних сил Російської Федерації. На її території розташовано 24 резервуари із загальним об'ємом близько 11,5 тис. кубометрів.
Нафтобаза обслуговує трейдерів і паливні компанії Московського регіону, які орендують її резервуари для логістики та зберігання пального.
Під ударом танкери та допоміжні судна
Також уражено два танкери, два плавучі крани та один буксир в акваторії Азовського та Чорного морів.
Танкери використовуються для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах збройних сил Російської Федерації. Плавучі крани та буксири забезпечують виконання портових робіт, перевезення військових вантажів, навантаження й розвантаження техніки, а також функціонування морської логістики противника.
У Керчі уражено сторожовий корабель "Светляк": другий за два дні
Окремо уражено сторожовий корабель проєкту 10410 "Светляк" у Керчі (АР Крим). Це вже другий корабель проєкту 10410 "Светляк", уражений Силами оборони України за останні два дні.
Кораблі проєкту 10410 "Светляк" призначені для патрулювання морської акваторії, супроводу кораблів і суден, а також можуть залучатися до виконання завдань із забезпечення дій військово-морських сил та інших силових структур Російської Федерації.
Інші об'єкти
У районі Сабівки Луганської області уражено залізничний міст через річку Біла. Його противник використовує для військової логістики.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - зазначили у Генштабі.
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