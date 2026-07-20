Щонайменше 5 осередків пожеж зафіксовано у Московській області після нічної атаки, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Щонайменше п'ять осередків пожеж зафіксовано в Московській області після нічної атаки.
Про це свідчить аналіз ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Раніше аналітики встановили, що внаслідок атаки виникли пожежі на нафтобазі в Подольську, а також на складі в індустріальному комплексі "Южные Врата" у Домодєдово.
У ніч на 20 липня жителі Московської області повідомляли про численні вибухи та пожежі. Раніше в Домодєдовській лікарні заявили про госпіталізацію щонайменше шести людей із мінно-вибуховими травмами, не уточнюючи причину їхнього поранення. Водночас губернатор Московської області повідомив щонайменше про одного постраждалого внаслідок атаки українських безпілотників.
За даними OSINT-аналізу ASTRA, після атаки продовжують горіти склад в індустріальному парку "Южные Врата" у Домодєдово та нафтобаза в Подольську. Крім того, існує ймовірність, що в Подольську також палає склад компанії Ozon, однак достовірних підтверджень цієї інформації наразі немає.
OSINT-аналіз
Також видання публікує кадри пожеж у Московській області після ранкових атак. На відео та фото видно масштабні займання, які виникли в кількох районах регіону після нічної атаки безпілотників.
Що передувало?
Раніше повідомлялося про масовану атаку дронів на Підмосков’я: уражено один із найбільших складів Wildberries.
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Треба ще по пожежним станціям бити, як вони.
давно пора отвечать тем же, склады, фабрики, все должно гореть НА расеи