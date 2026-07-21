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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
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Россияне показали, что осталось от крупнейшего склада Wildberries после атаки украинских дронов. ВИДЕО

В сети появились кадры, на которых россияне демонстрируют последствия атаки украинских беспилотников на крупнейший распределительный центр Wildberries в Московской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после удара БПЛА складской комплекс компании, расположенный в селе Коледино, охватил масштабный пожар.

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На видео видны остатки складского комплекса, разрушенные конструкции и помещения после пожара, возникшего вследствие удара.

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Топ комментарии
+23
Таке потрібно від кордону хочаб до Рязані!
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21.07.2026 21:29 Ответить
+20
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21.07.2026 21:30 Ответить
+20
А краще:
"От москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей."
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21.07.2026 21:40 Ответить

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