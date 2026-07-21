Россияне показали, что осталось от крупнейшего склада Wildberries после атаки украинских дронов. ВИДЕО

В сети появились кадры, на которых россияне демонстрируют последствия атаки украинских беспилотников на крупнейший распределительный центр Wildberries в Московской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после удара БПЛА складской комплекс компании, расположенный в селе Коледино, охватил масштабный пожар.

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На видео видны остатки складского комплекса, разрушенные конструкции и помещения после пожара, возникшего вследствие удара.

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