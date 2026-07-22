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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Дроны массированно атаковали Краснодарский край: горит логистический центр Wildberries в Краснодаре, в Армавире - пожар на нефтебазе. ФОТОрепортаж

В ночь на среду, 22 июля 2026 года, дроны подвергли массированной атаке Краснодарский край РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

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Первые подробности

В частности, как утверждается, в результате атаки загорелся логистический комплекс Wildberries. Ночью компания Wildberries сообщила об эвакуации своего логистического центра в Краснодаре.

В пригороде Краснодара в результате украинской атаки вспыхнул масштабный пожар. Очевидцы публикуют кадры с места происшествия, на которых видно несколько очагов возгорания. По словам очевидца, он слышал от 20 до 30 взрывов. При этом сирену воздушной тревоги, как утверждает он, включили уже после взрывов.

пожар в Краснодаре
пожар в Краснодаре
пожар в Краснодаре
пожар в Краснодаре
пожар в Краснодаре
пожар в Краснодаре

По данным OSINT-анализа ASTRA, в Краснодаре после украинской атаки загорелся логистический центр Wildberries.

В ночь на 22 июля очевидцы публиковали кадры последствий ночной атаки в пригороде Краснодара. Проанализировав обнародованные видео, OSINT-аналитик ASTRA пришел к выводу, что масштабный пожар возник на территории склада Wildberries, расположенного на улице Тихорецкой в северо-восточной части Краснодара.

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Краснодар после атаки
Краснодар после атаки

Другие повреждения

Как сообщают местные власти, в результате атаки 16 беспилотников также произошло возгорание на территории нефтебазы в Армавире. Площадь пожара составляет около 80 квадратных метров.

Очевидцы публикуют кадры масштабного пожара на нежилом объекте в Невинномысске Ставропольского края. Что именно там горит, пока не сообщается.

Ставропольский край

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Удары по РФ (1131) Краснодарский край РФ (100) нефтебаза (26)
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Топ комментарии
+10
Ужас,но нє ужас-ужас-ужас.
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22.07.2026 06:34 Ответить
+9
Слава всім причетним!
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22.07.2026 06:38 Ответить
+8
Знатна гаріт)Вєдать кітайскіє ,качєствєнниє,пластікавия прадукти))Аднака)))
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22.07.2026 06:40 Ответить

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