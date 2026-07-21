Дроны массированно атаковали Липецк: после взрывов вспыхнул масштабный пожар. ФОТО

В ночь на 21 июля беспилотники атаковали Липецк. После серии взрывов в городе вспыхнул крупный пожар на производственных объектах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

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Местные жители сообщали о взрывах, а в области еще с вечера была объявлена ракетная тревога.

Огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что возгорание произошло на открытой площадке производственных объектов на улице Передельской.

По его словам, площадь пожара составила около 2,5 тыс. квадратных метров. На место направили дополнительные пожарно-спасательные подразделения и оперативные службы.

Информация о причинах возгорания и возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Пожар возник между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом

По данным OSINT-сообществ, вероятно, под ударом оказались Липецкая ТЭЦ-2 и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК).

В то же время независимого подтверждения того, какой именно объект был поражен или стал очагом возгорания, пока нет.

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) — один из крупнейших металлургических заводов России и главная производственная площадка группы NLMK. Предприятие расположено в Липецке, примерно в 400 км к югу от Москвы.

Производит более 14 млн тонн стали в год.

Обеспечивает около 18 % общего производства стали в России.

Комбинат является одним из крупнейших производителей металла в РФ, а его продукция используется в стратегических отраслях российской экономики, в частности в машиностроении и производстве оборудования.

Липецкая ТЭЦ-2 — это крупнейшая теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) Липецкой области России. Она одновременно производит электроэнергию и тепло для жилых районов Липецка и промышленных предприятий города.

Липецкая ТЭЦ-2 и НЛМК расположены в одном крупном промышленном районе города. Из-за близости этих объектов сообщения о пожарах или взрывах иногда сначала содержат противоречивую информацию о том, какой именно объект был поражен.

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