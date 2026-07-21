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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Дроны массированно атаковали Липецк: после взрывов вспыхнул масштабный пожар. ФОТО

В ночь на 21 июля беспилотники атаковали Липецк. После серии взрывов в городе вспыхнул крупный пожар на производственных объектах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

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Местные жители сообщали о взрывах, а в области еще с вечера была объявлена ракетная тревога.

Огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что возгорание произошло на открытой площадке производственных объектов на улице Передельской.

Взрывы и масштабный пожар в Липецке: под ударом мог оказаться НЛМК

По его словам, площадь пожара составила около 2,5 тыс. квадратных метров. На место направили дополнительные пожарно-спасательные подразделения и оперативные службы.

Информация о причинах возгорания и возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Пожар возник между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом

По данным OSINT-сообществ, вероятно, под ударом оказались Липецкая ТЭЦ-2 и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК).

Атака дронов на Липецк: что известно о пожаре возле ТЭЦ-2 и НЛМК

В то же время независимого подтверждения того, какой именно объект был поражен или стал очагом возгорания, пока нет.

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) — один из крупнейших металлургических заводов России и главная производственная площадка группы NLMK. Предприятие расположено в Липецке, примерно в 400 км к югу от Москвы.

  • Производит более 14 млн тонн стали в год.
  • Обеспечивает около 18 % общего производства стали в России.

Комбинат является одним из крупнейших производителей металла в РФ, а его продукция используется в стратегических отраслях российской экономики, в частности в машиностроении и производстве оборудования.

Атака дронов на Липецк: что известно о пожаре возле ТЭЦ-2 и НЛМК

Липецкая ТЭЦ-2 — это крупнейшая теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) Липецкой области России. Она одновременно производит электроэнергию и тепло для жилых районов Липецка и промышленных предприятий города.

Липецкая ТЭЦ-2 и НЛМК расположены в одном крупном промышленном районе города. Из-за близости этих объектов сообщения о пожарах или взрывах иногда сначала содержат противоречивую информацию о том, какой именно объект был поражен.

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