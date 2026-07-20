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Новости Уничтожение российской техники Атака дронов на регионы РФ
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За ночь были поражены восемь объектов российской ПВО, среди них - ЗРК "Тор" и "Бук", - Мадяр. ВИДЕО

8 объектов вражеской ПВО были поражены и уничтожены в оперативной глубине противника в ночь на 20 июля 2026 года.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности от командующего

По его словам, были уничтожены ЗРК "Тор", ЗРК "Бук", комплексы РЛС "Каста", "Гамма", "Небо-СВ", "Небо-У" и др.

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Что и где поражено?

Как сообщает Мадяр, поражено:

  • ЗРК "ТОР-М2", нп Ейск, Краснодарский край, РФ
  • РЛС "Каста-2Е2", г. Ейск, Краснодарский край, РФ
  • РЛС "Гамма-С1М", г. Ейск, Краснодарский край, РФ
  • 2 единицы РЛС "Небо-СВ", г. Ейск, Краснодарский край, РФ
  • РЛС "Небо-У", г. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край, РФ
  • ЗРК "БУК-М1", нп Зеленополь, ТОТ Запорожской обл.
  • РЛС, нп Данило-Ивановка, ТОТ Запорожской обл.

"Работали "Птахи" 1 ОЦ СБС. Уничтожение военных, энергетических и логистических возможностей оккупанта в Крыму "Птахами" СБС будет продолжаться бессрочно", - добавляет он.

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Автор: 

ПВО (3854) Бровди Роберт Мадяр (165) Удары по РФ (1125) Краснодарский край РФ (99)
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