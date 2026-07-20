За ночь были поражены восемь объектов российской ПВО, среди них - ЗРК "Тор" и "Бук", - Мадяр. ВИДЕО
8 объектов вражеской ПВО были поражены и уничтожены в оперативной глубине противника в ночь на 20 июля 2026 года.
Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности от командующего
По его словам, были уничтожены ЗРК "Тор", ЗРК "Бук", комплексы РЛС "Каста", "Гамма", "Небо-СВ", "Небо-У" и др.
Что и где поражено?
Как сообщает Мадяр, поражено:
- ЗРК "ТОР-М2", нп Ейск, Краснодарский край, РФ
- РЛС "Каста-2Е2", г. Ейск, Краснодарский край, РФ
- РЛС "Гамма-С1М", г. Ейск, Краснодарский край, РФ
- 2 единицы РЛС "Небо-СВ", г. Ейск, Краснодарский край, РФ
- РЛС "Небо-У", г. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край, РФ
- ЗРК "БУК-М1", нп Зеленополь, ТОТ Запорожской обл.
- РЛС, нп Данило-Ивановка, ТОТ Запорожской обл.
"Работали "Птахи" 1 ОЦ СБС. Уничтожение военных, энергетических и логистических возможностей оккупанта в Крыму "Птахами" СБС будет продолжаться бессрочно", - добавляет он.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль