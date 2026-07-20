За ніч уражено вісім елементів російської ППО, серед них - ЗРК "Тор" і "Бук", - Мадяр. ВIДЕО

8 елементів ворожої ППО було уражено та знищено у оперативній глибині противника вночі 20 липня 2026 року.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі від командувача

За його словами, впольовано ЗРК Тор, ЗРК Бук, комплекси РЛС Каста, Гамма, Небо-СВ, Небо-У, тощо.

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Що та де уражено?

Як інформує Мадяр, уражено:

ЗРК "ТОР-М2", нп Єйськ, Краснодарський край, РФ

РЛС "Каста-2Е2", нп Єйськ, Краснодарський край, РФ

РЛС "Гамма-С1М", нп Єйськ, Краснодарський край, РФ

2 одиниці РЛС "Небо-СВ", нп Єйськ, Краснодарський край, РФ

РЛС "Небо-У", нп Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край, РФ

ЗРК "БУК-М1", нп Зеленопіль, ТОТ Запорізької обл.

РЛС, нп Данило-Іванівка, ТОТ Запорізької обл

"Працювали Птахи 1 ОЦ СБС. Знищення військових, енергетичних та логістичних спроможностей окупанта у Криму Птахами СБС продовжуватиметься безстроково", - додає він.

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