За ніч уражено вісім елементів російської ППО, серед них - ЗРК "Тор" і "Бук", - Мадяр. ВIДЕО
8 елементів ворожої ППО було уражено та знищено у оперативній глибині противника вночі 20 липня 2026 року.
Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.
Деталі від командувача
За його словами, впольовано ЗРК Тор, ЗРК Бук, комплекси РЛС Каста, Гамма, Небо-СВ, Небо-У, тощо.
Що та де уражено?
Як інформує Мадяр, уражено:
- ЗРК "ТОР-М2", нп Єйськ, Краснодарський край, РФ
- РЛС "Каста-2Е2", нп Єйськ, Краснодарський край, РФ
- РЛС "Гамма-С1М", нп Єйськ, Краснодарський край, РФ
- 2 одиниці РЛС "Небо-СВ", нп Єйськ, Краснодарський край, РФ
- РЛС "Небо-У", нп Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край, РФ
- ЗРК "БУК-М1", нп Зеленопіль, ТОТ Запорізької обл.
- РЛС, нп Данило-Іванівка, ТОТ Запорізької обл
"Працювали Птахи 1 ОЦ СБС. Знищення військових, енергетичних та логістичних спроможностей окупанта у Криму Птахами СБС продовжуватиметься безстроково", - додає він.
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