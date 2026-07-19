Керченська паромна переправа втратила 75% спроможності після ударів СБС, - Мадяр. ФОТО

Сили безпілотних систем ЗСУ заявили, що внаслідок операції "МоЛоЧКа" протягом двох тижнів липня спроможність Керченської паромної переправи скоротилася на 75%. За даними військових, два пароми виведені з ладу без можливості відновлення, ще два втратили можливість самостійного руху та використовуються як баржі, що суттєво обмежує логістичні можливості РФ.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

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"Мінус 75% спроможності Керченської паромної переправи протягом двох тижнів операції СБС "МоЛоЧКа". Залишилося 25%, вціліють? Не думаву", - написав Бровді.

Деталі:

Роботу Керченської паромної переправи транспорту та вантажів до початку операції забезпечували 4 регулярно курсуючі між портом Кавказ і портом Крим пароми. Пʼятий стояв на підтанцовці у порту Керч: "Лаврентій", "Панагія", "Ейськ", "Марія" та "SKS-One".

Силами Птахів СБС сумісно з СБУ ситуацію протягом двох тижнів липня відкориговано.

AAR станом на 19 липня:

паром "Ейськ"- результативно відпрацьований СБС 12 та 13 липня, відбуксирований у п.Керч, відновлення та постановка на паромну лінію не планується ;

; т/х "SKS One"- знищений СБС протягом 7, 12 та 13 липня, лежить у порту Камиш-Бурун, відновленню не підлягає ;

; паром "Марія"- багаторазово уражений протягом липня СБС та СБУ, відбуксирований у п.Керч, відновлення та постановка на паромну лінію не планується ;

; паром "Лаврентій"- уражений СБС, СБУ та ГУР, не на самостійному ходу, використовується у якості баржі, таскають у баржо-буксирному варіанті, що зменшує потенціал застосування вдвічі і збільшує ризики знищення на воді;

паром "Панагія"- уражений СБУ, СБС та раніше- силами ГУР, не на самостійному ходу, використовується у якості баржі, таскають у баржо-буксирному варіанті, аналогічно "Лаврентію".

*на фото- в акурат перед вйобчиком, тепер вже відспіваний паром "Марія", правіше - буксируємий понині у якості баржі, негодяще "Панагія".

місткість одного парому - 8-15 одиниць транспорту, від розміру та ваги.

80% здійснюваного трафіку - квота міністерства війни рф.

добова сукупна спроможність 4 діючих колись паромів у стандартних небойових умовах - 180-250 одиниць транспорту/доба. Точніше, була спроможність.

"Хробаки, женіть вже в порт Кавказ з Ростова той ваш астраханський т/х "Композитор Рахманінов", що на підтанцовку в Крим підготовлений. Час його героїчного занурення прийшов. Керченська паромна переправа ЙОК", - додав Бровді.