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Новости Удары по Крыму
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Керченская паромная переправа потеряла 75% пропускной способности после ударов СБС, - Мадяр. ФОТО

Силы беспилотных систем ВСУ заявили, что в результате операции "МоЛоЧКа" в течение двух недель июля пропускная способность Керченской паромной переправы сократилась на 75%. По данным военных, два парома выведены из строя без возможности восстановления, еще два утратили способность к самостоятельному движению и используются в качестве барж, что существенно ограничивает логистические возможности РФ.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

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"Минус 75% пропускной способности Керченской паромной переправы за две недели операции СБС "МоЛоЧКа". Осталось 25%, уцелеют ли? Не думаю", — написал Бровди.

Подробности:

Работу Керченской паромной переправы по перевозке транспорта и грузов до начала операции обеспечивали 4 регулярно курсирующих между портом Кавказ и портом Крым парома. Пятый стоял на подтанцовке в порту Керчь: "Лаврентий", "Панагия", "Ейск", "Мария" и "SKS-One".

Силами "Птиц" СБС совместно с СБУ ситуация в течение двух недель июля была скорректирована.

AAR по состоянию на 19 июля:

  • паром "Ейск" — результативно отработан СБС 12 и 13 июля, отбуксирован в г. Керчь, восстановление и вывод на паромную линию не планируется⛔️;
  • т/х "SKS One" — уничтожен СБС 7, 12 и 13 июля, находится в порту Камыш-Бурун, восстановлению не подлежит⛔️;
  • паром "Мария" — неоднократно поражён в течение июля СБС и СБУ, отбуксирован в п. Керчь, восстановление и постановка на паромную линию не планируются⛔️;
  • паром "Лаврентий" — поврежден СБС, СБУ и ГУР, не на самостоятельном ходу, используется в качестве баржи, буксируется в барже-буксирном варианте, что снижает потенциал применения вдвое и увеличивает риски уничтожения на воде;
  • паром "Панагия" — поражен СБУ, СБС и ранее — силами ГУР, не на самостоятельном ходу, используется в качестве баржи, буксируется в барже-буксирном варианте, аналогично "Лаврентию".

В СБС заявили о выводе из строя большинства паромов Керченской переправы

*на фото — прямо перед входом, теперь уже отплывший паром "Мария", правее — буксируемый по сей день в качестве баржи, непригодный "Панагия".

  • Вместимость одного парома — 8–15 единиц транспорта, в зависимости от размера и веса.
  • 80 % осуществляемого трафика — квота Министерства обороны РФ.
  • Суточная совокупная пропускная способность 4 когда-то действовавших паромов в стандартных небоевых условиях — 180–250 единиц транспорта в сутки. Точнее, была пропускная способность.

"Черви, гоните уже в порт Кавказ из Ростова тот ваш астраханский т/х "Композитор Рахманинов", который подготовлен для подтанцовки в Крым. Время его героического погружения пришло. Керченская паромная переправа ЙОК", — добавил Бровди.

Автор: 

Крым (26064) паром (84) Керченский мост (399) Бровди Роберт Мадяр (163)
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Топ комментарии
+10
То не зупиняйтесь, продовжуйте до 100 відсотків
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19.07.2026 14:50 Ответить
+4
ехехе... пардонте мене за пост бат.... э у мене чомусь таке нехороше передчуття. що Роберту "Мадяру" Бровді скоро зроблять пропозицію, від якої він не зможе відмовитись. В міністри. У керівники яких звіздиць якої важливої організації... Занадто він вже ефективний... Занадто на думку ляльководів зельца. Тай популярний....Он косап на болотах аж кукурікає що Федорова прибрав хрипатий! Треба його кудись двигати... щоб потім... (див. доля Залужного, Федорова...) Тай буданов зря заспокоївся... Хрипатий поц на деякі речі має дууууже хорошу пам"ять....
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19.07.2026 14:59 Ответить
+3
А ті що використовуються як баржі модернізуйте у підводні плоти!
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19.07.2026 14:53 Ответить

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