"Птахи Мадяра" заявили про ураження 13 підстанцій у Криму та чотирьох суден РФ за ніч
Сили безпілотних систем ЗСУ заявили, що в ніч на 19 липня уразили 13 електропідстанцій у тимчасово окупованому Криму та на інших захоплених територіях, а також чотири судна російського "тіньового флоту" в Чорному морі. За даними військових, загалом за ніч було уражено 59 цілей у глибокому тилу противника.
Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.
Загальний рахунок протягом 01-19 липня по операціях СБС "МоЛоЧКа" та "Кримський рубильник off" становить 176 одиниць плавзасобів тіньового флоту та 96 енерговузлів.
"Протягом ночі 19 липня у оперативній глибині противника Птахи СБС результативно відпрацювали 59 ворожих цілей. Флот всихається та ховається,- за ніч чергування у Чорному морі Птахами СБС впольовані 2 танкери, сухогруз та плавкран!, - ідеться в повідомленні.
Операція "МоЛоЧКа" триватиме безстроково. Працювали Птахи 414, 412, 20 та 427 бригад СБС.
Удари по Криму
В межах "Кримський рубильник off" ніч видалася більш продуктивною- 13 енерговузлів/підстанцій відвідано (8- у Криму, 5- на південній та східній ТОТ).
Блимало у Керчі, Старому Криму, Ялті, Судаку, Бердянську, Єди-Кую, Понизівці, Щебетівці, Зеленому Яру, Широкому та інш нп.
Лампочка ілліча мерехтить у напрямку вигоряння:
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Соляна", нп Керч, АР Крим, 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС 220 кВ "Азовська", нп Старий Крим, АР Крим, 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Зоря", нп Понизівка, АР Крим, 412 ОБр СБС "Nemesis"
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Дарсан", нп Ялта, АР Крим, 427 ОБр СБС "Рарог"
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Капсель", нп Судак, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Коктебель", нп Щебетовка, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Леніно", нп Єди-Кую, АР Крим, 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС 220 кВ "Нансосна-3", нп Зелений Яр, АР Крим, 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС 150 кВ "Бердянська", нп Бердянськ, АР Крим, 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція, нп Широке, Херсонська обл, 20 ОБр СБС "К-2"
- Електропідстанція, нп Біла Гора, Луганська обл, 20 ОБр СБС "К-2"
- Електропідстанція, нп Землянки, Донецька обл, 4 бат 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
- Електропідстанція, нп Безгинове, Луганська обл, 20 ОБр СБС "К-2"
"Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо", - зазначив Мадяр.
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