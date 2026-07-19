"Птахи Мадяра" заявили про ураження 13 підстанцій у Криму та чотирьох суден РФ за ніч

Сили безпілотних систем ЗСУ заявили, що в ніч на 19 липня уразили 13 електропідстанцій у тимчасово окупованому Криму та на інших захоплених територіях, а також чотири судна російського "тіньового флоту" в Чорному морі. За даними військових, загалом за ніч було уражено 59 цілей у глибокому тилу противника.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

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Загальний рахунок протягом 01-19 липня по операціях СБС "МоЛоЧКа" та "Кримський рубильник off" становить 176 одиниць плавзасобів тіньового флоту та 96 енерговузлів.

"Протягом ночі 19 липня у оперативній глибині противника Птахи СБС результативно відпрацювали 59 ворожих цілей. Флот всихається та ховається,- за ніч чергування у Чорному морі Птахами СБС впольовані 2 танкери, сухогруз та плавкран!, - ідеться в повідомленні.

Операція "МоЛоЧКа" триватиме безстроково. Працювали Птахи 414, 412, 20 та 427 бригад СБС.

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Удари по Криму

В межах "Кримський рубильник off" ніч видалася більш продуктивною- 13 енерговузлів/підстанцій відвідано (8- у Криму, 5- на південній та східній ТОТ).

Блимало у Керчі, Старому Криму, Ялті, Судаку, Бердянську, Єди-Кую, Понизівці, Щебетівці, Зеленому Яру, Широкому та інш нп.

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Лампочка ілліча мерехтить у напрямку вигоряння:

Електропідстанція ПС 110 кВ "Соляна", нп Керч, АР Крим, 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 220 кВ "Азовська", нп Старий Крим, АР Крим, 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 110 кВ "Зоря", нп Понизівка, АР Крим, 412 ОБр СБС "Nemesis"

Електропідстанція ПС 110 кВ "Дарсан", нп Ялта, АР Крим, 427 ОБр СБС "Рарог"

Електропідстанція ПС 110 кВ "Капсель", нп Судак, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

Електропідстанція ПС 110 кВ "Коктебель", нп Щебетовка, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

Електропідстанція ПС 110 кВ "Леніно", нп Єди-Кую, АР Крим, 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 220 кВ "Нансосна-3", нп Зелений Яр, АР Крим, 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 150 кВ "Бердянська", нп Бердянськ, АР Крим, 1 ОЦ СБС

Електропідстанція, нп Широке, Херсонська обл, 20 ОБр СБС "К-2"

Електропідстанція, нп Біла Гора, Луганська обл, 20 ОБр СБС "К-2"

Електропідстанція, нп Землянки, Донецька обл, 4 бат 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

Електропідстанція, нп Безгинове, Луганська обл, 20 ОБр СБС "К-2"

"Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо", - зазначив Мадяр.

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