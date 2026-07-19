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Новини Тіньовий флот Росії
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"Птахи Мадяра" заявили про ураження 13 підстанцій у Криму та чотирьох суден РФ за ніч

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді

Сили безпілотних систем ЗСУ заявили, що в ніч на 19 липня уразили 13 електропідстанцій у тимчасово окупованому Криму та на інших захоплених територіях, а також чотири судна російського "тіньового флоту" в Чорному морі. За даними військових, загалом за ніч було уражено 59 цілей у глибокому тилу противника.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

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Загальний рахунок протягом 01-19 липня по операціях СБС "МоЛоЧКа" та "Кримський рубильник off" становить 176 одиниць плавзасобів тіньового флоту та 96 енерговузлів.

"Протягом ночі 19 липня у оперативній глибині противника Птахи СБС результативно відпрацювали 59 ворожих цілей. Флот всихається та ховається,- за ніч чергування у Чорному морі Птахами СБС впольовані 2 танкери, сухогруз та плавкран!, - ідеться в повідомленні.

Операція "МоЛоЧКа" триватиме безстроково. Працювали Птахи 414, 412, 20 та 427 бригад СБС.

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Удари по Криму

В межах "Кримський рубильник off" ніч видалася більш продуктивною- 13 енерговузлів/підстанцій відвідано (8- у Криму, 5- на південній та східній ТОТ).

Блимало у Керчі, Старому Криму, Ялті, Судаку, Бердянську, Єди-Кую, Понизівці, Щебетівці, Зеленому Яру, Широкому та інш нп.

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Лампочка ілліча мерехтить у напрямку вигоряння:

  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Соляна", нп Керч, АР Крим, 1 ОЦ СБС
  • Електропідстанція ПС 220 кВ "Азовська", нп Старий Крим, АР Крим, 1 ОЦ СБС
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Зоря", нп Понизівка, АР Крим, 412 ОБр СБС "Nemesis"
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Дарсан", нп Ялта, АР Крим, 427 ОБр СБС "Рарог"
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Капсель", нп Судак, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Коктебель", нп Щебетовка, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Леніно", нп Єди-Кую, АР Крим, 1 ОЦ СБС
  • Електропідстанція ПС 220 кВ "Нансосна-3", нп Зелений Яр, АР Крим, 1 ОЦ СБС
  • Електропідстанція ПС 150 кВ "Бердянська", нп Бердянськ, АР Крим, 1 ОЦ СБС
  • Електропідстанція, нп Широке, Херсонська обл, 20 ОБр СБС "К-2"
  • Електропідстанція, нп Біла Гора, Луганська обл, 20 ОБр СБС "К-2"
  • Електропідстанція, нп Землянки, Донецька обл, 4 бат 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
  • Електропідстанція, нп Безгинове, Луганська обл, 20 ОБр СБС "К-2"

"Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо", - зазначив Мадяр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12 суден "тіньового флоту" РФ уражено у Чорному морі впродовж ночі, - Мадяр. ВIДЕО

Автор: 

Бровді Роберт Мадяр (164) Сили безпілотних систем (588)
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Топ коментарі
+8
Немає таких слів вдячності які заслуговують наші військові, рядові і їх командири! Шана вам і низький уклін❤
Господи придай нашим українським військовим свої сили Небесні, своє Військо, свій Щит і Меч, захисти Україну і тих хто її боронить, і її народ, дійсно незламний і прагнучий ВОЛІ!!
Амінь🙏🙏🙏
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19.07.2026 11:10 Відповісти
+5
все пане Мадяр в Азові корита закінчились треба переносити морський бій на Каспій . дякую Вам пане Роберт і Вашій команді за гарну роботу !
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19.07.2026 11:16 Відповісти
+4
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19.07.2026 11:19 Відповісти

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