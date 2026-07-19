"Птахи Мадяра" заявили о поражении 13 подстанций в Крыму и четырех суден РФ за ночь

Силы беспилотных систем ВСУ заявили, что в ночь на 19 июля нанесли удары по 13 электроподстанциям во временно оккупированном Крыму и на других захваченных территориях, а также по четырем суднам российского "теневого флота" в Черном море. По данным военных, всего за ночь было поражено 59 целей в глубоком тылу противника.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

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Общий итог за период с 1 по 19 июля по операциям СБС "МоЛоЧКа" и "Крымский рубильник off" составляет 176 единиц плавсредств теневого флота и 96 энергоузлов.

"В течение ночи 19 июля в оперативной глубине противника "Птахи" СБС результативно отработали 59 вражеских целей. Флот иссякает и скрывается — за ночь дежурства в Черном море "Птицами" СБС уничтожены 2 танкера, сухогруз и плавкран!", — говорится в сообщении.

Операция "МоЛоЧКа" будет продолжаться бессрочно. Работали "Птахи" 414, 412, 20 и 427 бригад СБС.

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Удары по Крыму

В рамках операции "Крымский рубильник off" ночь оказалась более продуктивной — посещено 13 энергоузлов/подстанций (8 — в Крыму, 5 — на южной и восточной ВОТ).

Вспышки наблюдались в Керчи, Старом Крыму, Ялте, Судаке, Бердянске, Еди-Куе, Понизовке, Щебетовке, Зеленом Яре, Широком и др. населенных пунктах.

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Лампочка Ильича мерцает, готовясь перегореть:

Электроподстанция ПС 110 кВ "Соляная", г. Керчь, АР Крым, 1 ОЦ СБС

Электроподстанция ПС 110 кВ "Соляная", нп Старый Крым, АР Крым, 1 ОЦ СБС

Электроподстанция ПС 110 кВ "Заря", нп Понизовка, АР Крым, 412 ОБр СБС "Nemesis"

Электроподстанция ПС 110 кВ "Дарсан", нп Ялта, АР Крым, 427-я обр СБС "Рарог"

Электроподстанция ПС 110 кВ "Капсель", нп Судак, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра"

Электроподстанция ПС 110 кВ "Коктебель", нп Щебетовка, АР Крым, 9 бат "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра"

Электроподстанция ПС 110 кВ "Ленино", населённый пункт Еди-Кую, АР Крым, 1 ОЦ СБС

Электроподстанция ПС 220 кВ "Нансосна-3", нп Зеленый Яр, АР Крым, 1 ОЦ СБС

Электроподстанция ПС 150 кВ "Бердянская", населённый пункт Бердянск, АР Крым, 1 ОЦ СБС

Электроподстанция, нп Широкое, Херсонская обл., 20-я обр. СБС "К-2"

Электроподстанция, населенный пункт Белая Гора, Луганская область, 20-я обр СБС "К-2"

Электроподстанция, нп Землянки, Донецкая обл., 4 бат 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

Электроподстанция, населённый пункт Безгиново, Луганская область, 20-я бригада СБС "К-2"

"Мы устоим. Москва падет. Крым откормим и отстроим", — отметил Мадяр.

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