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Новости Видео Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Горящие нефтебазы окутали Ставрополье густым дымом после ночной атаки украинских дронов. ВИДЕО

В сети появились видеозаписи, на которых очевидцы запечатлели густое облако дыма, накрывшее Ставропольский край после ночной атаки украинских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на 19 июля в результате удара могли загореться как минимум три нефтебазы. На кадрах виден густой столб дыма, который затянул значительную часть неба над регионом.

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Губернатор Ставропольского края подтвердил атаку беспилотников и сообщил о двух очагах возгорания в промышленной зоне хутора Вязники Шпаковского округа. Также в районе ввели режим чрезвычайной ситуации местного уровня.

В результате масштабных пожаров регион накрыло облако смога, из-за чего над отдельными районами Ставрополья солнечный свет почти не пробивался сквозь густой дым.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В российском Ставрополе введен режим ЧС из-за ночной атаки. Вероятно, горят три нефтебазы, — СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Смотрите также: Силы беспилотных систем нанесли удары по 83 энергоузлам РФ и ВОТ в рамках операции "Крымский рубильник". ВИДЕО

Автор: 

НПЗ (612) атака (1768) ВСУ (7988) дроны (7631) Силы беспилотных систем (580) Ставропольский край РФ (16)
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Топ комментарии
+8
Палаючі бази це звичайно гарно, але чому не палите рашистам поля з зерном (як рашисти палять наші поля) чому не палите торф'яники навколо моцкви, аеропорти? Рашисти а особливо моцквичі не повинні ні для бути в зоні комфорту а розбігатися хто куди поки Ху'йло не оголосив мобілізацію. Навіщо ви затягуєте війну?
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19.07.2026 10:47 Ответить
+6
- що за зарево вдалі?
- горять расєйскі пєрдаки
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19.07.2026 10:46 Ответить
+6
тощо що палити нафтобази корисніше чим торфяники
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19.07.2026 10:55 Ответить

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