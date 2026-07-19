Горящие нефтебазы окутали Ставрополье густым дымом после ночной атаки украинских дронов. ВИДЕО

В сети появились видеозаписи, на которых очевидцы запечатлели густое облако дыма, накрывшее Ставропольский край после ночной атаки украинских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на 19 июля в результате удара могли загореться как минимум три нефтебазы. На кадрах виден густой столб дыма, который затянул значительную часть неба над регионом.

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Губернатор Ставропольского края подтвердил атаку беспилотников и сообщил о двух очагах возгорания в промышленной зоне хутора Вязники Шпаковского округа. Также в районе ввели режим чрезвычайной ситуации местного уровня.

В результате масштабных пожаров регион накрыло облако смога, из-за чего над отдельными районами Ставрополья солнечный свет почти не пробивался сквозь густой дым.

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