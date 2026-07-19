В российском Ставрополе введен режим ЧС из-за ночной атаки. Вероятно, горят три нефтебазы, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

После украинской атаки в ночь на 19 июля в Ставрополе и его окрестностях могли загореться как минимум три нефтебазы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OSINT-анализ ASTRA.

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Издание напоминает, что власти Ставрополя сообщили о трех очагах возгорания в двух промышленных зонах вблизи города.

На видео очевидцев зафиксировано как минимум два масштабных пожара. На основе геолокации и анализа видео OSINT-аналитик пришел к выводу, что горит как минимум одна из трех нефтебаз, расположенных в Ставрополе и соседнем хуторе Вязники к северу от города.

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По предварительным данным, в Вязниках загорелась нефтебаза "Роснефти". Еще один очаг возгорания, вероятно, возник по адресу ул. Промышленная, 1, где зарегистрированы компании ООО "Корона" и ООО "МК-Нефтепродукт".

Также, предположительно, горит Ставропольская нефтебаза, расположенная по адресу ул. Коломийцева, 19, которая находится на балансе ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт". По имеющейся информации, её инфраструктура включает 42 резервуара общим объёмом около 57,6 тыс. кубометров. База используется для приёма, хранения и отгрузки автомобильных бензинов, дизельного топлива и смазочных материалов.

Режим чрезвычайной ситуации

В связи с пожарами в промышленной зоне местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации местного уровня. По словам губернатора Ставропольского края, погибших и пострадавших нет.

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В то же время губернатор уточнил, что после атаки беспилотников зафиксированы два очага возгорания в промзоне хутора Вязники и еще один пожар в промышленной зоне на севере Ставрополя, вблизи границы со Шпаковским округом.