У російському Ставрополі режим НС через нічну атаку. Ймовірно, горять три нафтобази, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО
Після української атаки в ніч на 19 липня у Ставрополі та його околицях могли спалахнути щонайменше три нафтобази.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на OSINT-аналіз ASTRA.
Перші деталі
Видання нагадує, що влада Ставрополя повідомила про три осередки займання у двох промислових зонах поблизу міста.
На відео очевидців зафіксовано щонайменше дві масштабні пожежі. На основі геолокації та аналізу відео OSINT-аналітик дійшов висновку, що горить щонайменше одна з трьох нафтобаз, розташованих у Ставрополі та сусідньому хуторі В'язники на північ від міста.
За попередніми даними, у В'язниках спалахнула нафтобаза "Роснєфті". Ще один осередок займання, ймовірно, виник за адресою вул. Промислова, 1, де зареєстровані компанії ТОВ "Корона" та ТОВ "МК-Нефтепродукт".
Також, імовірно, горить Ставропольська нафтобаза, розташована за адресою вул. Коломійцева, 19, яка перебуває на балансі ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнєфтєпродукт". За наявною інформацією, її інфраструктура включає 42 резервуари загальним об'ємом близько 57,6 тис. кубометрів. База використовується для приймання, зберігання та відвантаження автомобільних бензинів, дизельного пального та мастил.
Режим надзвичайної ситуації
У зв'язку з пожежами в промисловій зоні місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації місцевого рівня. За словами губернатора Ставропольського краю, загиблих і постраждалих немає.
Водночас губернатор уточнив, що після атаки безпілотників зафіксовано два осередки займання у промзоні хутора В'язники та ще одну пожежу у промисловій зоні на півночі Ставрополя, поблизу межі зі Шпаковським округом.
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