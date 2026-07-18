Україна завдала далекобійних ударів по логістиці та нафтовому об’єкту РФ, - Зеленський. ВIДЕО
Українські Сили оборони уразили логістичні комплекси, задіяні для виробництва дронів, нафтовий об'єкт, а також військові цілі в окупованому Криму та морських акваторіях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні наші далекобійні санкції спрацювали на трьох напрямках на російській території, а також на тимчасово окупованій нашій землі та у морі. Зокрема, у відповідь на російські удари по нашій цивільній інфраструктурі, по наших містах і громадах були уражені два значні логістичні обʼєкти – у Московському й Тамбовському регіонах, на відстані понад 500 і близько 700 кілометрів від лінії фронту", - йдеться в повідомленні.
Зеленський зазначив, що ці об'єкти були задіяні росіянами для забезпечення поставок підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів та навігаційного обладнання.
Також уражено нафтовий обʼєкт. Крім того, українські мідлстрайки працювали по цілях в акваторії Азовського моря та в Чорноморській акваторії і в тимчасово окупованому Криму.
"Дякую воїнам СБС, ССО, ЗСУ, СБУ та ГУР – кожному підрозділу Сил оборони України за влучне та злагоджене виконання завдань. Слава Україні!" - наголосив Зеленський.
Що передувало?
У ніч проти 18 липня Сили оборони України завдали масованого удару дронами по низці об'єктів у Росії, зокрема в Московській, Ростовській, Нижньогородській та Орловській областях. Серед цілей - логістичний комплекс Wildberries, підприємства оборонної промисловості та військова інфраструктура.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В тепер примазуєшся до того, проти чого ти виступаєш своїми діями.
Піськограєм ти ввійдеш у історію, Вова.