Сили оборони атакували РФ: палають склади Wildberries і нафтобаза. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 18 липня Сили оборони України здійснили масовану атаку безпілотниками по низці об'єктів на території Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та OSINT-аналітики.

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Під ударами опинилися логістичні комплекси Wildberries у Тамбовській та Московській областях, а також нафтобаза в підмосковному Ногінську. Російська влада також повідомила про пожежу в житловому будинку у Володимирі після атаки БпЛА.

У Тамбовській області спалахнув склад Wildberries

Після атаки безпілотників пожежа виникла на території логістичного комплексу Wildberries у місті Котовськ Тамбовської області. Об'єкт розташований в Індустріальному парку "Котовськ", де у 2025 році почав працювати логістичний центр Wildberries & Russ.

За даними російської влади, внаслідок атаки загинули семеро співробітників компанії, ще 24 людини дістали поранення. Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

У Володимирі після атаки БпЛА загорівся житловий будинок

У російському місті Володимир сталася пожежа в багатоквартирному будинку. Губернатор області Олександр Авдєєв заявив, що причиною стало влучання безпілотника в одну з квартир.

За його словами, мешканців евакуювали, відкриту пожежу ліквідували, а постраждалих немає.

Водночас видання Astra повідомляє, що за оприлюдненими відео OSINT-аналітики встановили місце займання - будинок на вулиці Миру, 2В у Ленінському районі міста. Журналісти також зазначають, що неподалік розташовані військовий аеродром та аеропорт Сем'язіно, однак причину пожежі за наявними кадрами встановити неможливо.

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У Підмосков'ї атаковано нафтобазу

Під удар також потрапила нафтобаза у місті Ногінськ Московської області.

За наявною інформацією, йдеться про нафтобазу класу IIIа, яка має 24 резервуари загальним об'ємом близько 11,5 тис. кубометрів. Дані про масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

В Електросталі горить один із найбільших складів Wildberries

Ще однією ціллю атаки став логістичний комплекс Wildberries у місті Електросталь Московської області, розташованому приблизно за 50 кілометрів від Москви.

За повідомленнями місцевих телеграм-каналів та видання Exilenova+, на території складу виникла масштабна пожежа. У мережі поширюються відео густого диму та вогню, а також кадри прольоту безпілотника над містом.

OSINT-аналітики Astra також підтвердили пожежу на цьому об'єкті. За їхніми даними, склад в Електросталі є другим за обсягами обробки замовлень логістичним центром компанії Wildberries.

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