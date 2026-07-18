Силы обороны атаковали РФ: горят склады Wildberries и нефтебаза. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 18 июля Силы обороны Украины нанесли массированный удар беспилотниками по ряду объектов на территории России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-аналитиков.

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Под ударами оказались логистические комплексы Wildberries в Тамбовской и Московской областях, а также нефтебаза в подмосковном Ногинске. Российские власти также сообщили о пожаре в жилом доме во Владимире после атаки БПЛА.

В Тамбовской области загорелся склад Wildberries

После атаки беспилотников пожар возник на территории логистического комплекса Wildberries в городе Котовске Тамбовской области. Объект расположен в Индустриальном парке "Котовск", где в 2025 году начал работать логистический центр Wildberries & Russ.

По данным российских властей, в результате атаки погибли семь сотрудников компании, ещё 24 человека получили ранения. Независимого подтверждения этой информации пока нет.

Во Владимире после атаки БПЛА загорелся жилой дом

В российском городе Владимир произошел пожар в многоквартирном доме. Губернатор области Александр Авдеев заявил, что причиной стало попадание беспилотника в одну из квартир.

По его словам, жильцов эвакуировали, открытый пожар ликвидировали, пострадавших нет.

В то же время издание Astra сообщает, что по опубликованным видео OSINT-аналитики установили место возгорания — дом на улице Мира, 2В в Ленинском районе города. Журналисты также отмечают, что неподалеку расположены военный аэродром и аэропорт Семязино, однако причину пожара по имеющимся кадрам установить невозможно.

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В Подмосковье атаковали нефтебазу

Под удар также попала нефтебаза в городе Ногинске Московской области.

По имеющейся информации, речь идет о нефтебазе класса IIIа, которая имеет 24 резервуара общим объемом около 11,5 тыс. кубометров. Данные о масштабах повреждений в настоящее время уточняются.

В Электростали горит один из крупнейших складов Wildberries

Еще одной целью атаки стал логистический комплекс Wildberries в городе Электросталь Московской области, расположенном примерно в 50 километрах от Москвы.

По сообщениям местных Telegram-каналов и издания Exilenova+, на территории склада возник масштабный пожар. В сети распространяются видео с густым дымом и огнем, а также кадры пролета беспилотника над городом.

OSINT-аналитики Astra также подтвердили пожар на этом объекте. По их данным, склад в Электростали является вторым по объемам обработки заказов логистическим центром компании Wildberries.

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