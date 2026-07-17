Последствия ударов Украины по российским НПЗ ощутили в США, в РФ - экономический шок, - Axios

Атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в РФ нанесли серьёзный удар по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора, что вызвало экономический шок, последствия которого всё более ощутимо сказываются во всём мире, в частности в США.

Об этом сообщает Axios, передает Цензор.НЕТ.

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Эффективные удары Сил обороны

Как отмечается, успешные атаки украинских дронов по российской нефтяной инфраструктуре способствуют росту мировых цен на энергоносители, которые уже выросли из-за войны с Ираном.

Последствия этого теперь ощущаются и в США. После того как на прошлой неделе Россия запретила экспорт топлива, в четверг цены на дизельное топливо в США немного превысили 5 долларов за галлон.

Рост цен отражает глобальную борьбу за поставки топлива, которое имеет критически важное значение для таких отраслей, как сельское хозяйство, строительство и наземные перевозки.

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Запрет Москвы

Как пишет Axios, запрет России на экспорт топлива является своеобразным "сигналом" — термином, который в покере используют для обозначения косвенной подсказки, — что свидетельствует о масштабе нынешних потрясений в российской экономике.

В то же время Москва пытается скрыть влияние войны на свою экономику с момента начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. Россия скрыла значительную часть экономической статистики от общественности. При этом некоторые западные разведывательные службы считают, что даже обнародованные Москвой данные сфальсифицированы, чтобы создать оптимистичную картину состояния экономики.

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