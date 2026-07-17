Росія імпортуватиме дизельне пальне через дефіцит після ударів по НПЗ

Російська Федерація буде змушена імпортувати дизельне паливо через масовані удари по нафтопереробних заводах (НПЗ), які призвели до скорочення внутрішнього виробництва майже на 40%.

Про це пише The Moscow Times.

Уряд Росії вже підготував законодавчу базу для імпорту дизеля за аналогією з бензином, який наразі закуповують у Білорусі, Казахстані та Індії.

Для іноземного дизельного пального Міністерство енергетики РФ запроваджує так званий імпортний демпфер – механізм субсидіювання з державного бюджету, який компенсуватиме нафтогазовим компаніям різницю між високими світовими та нижчими внутрішніми цінами.

Росія була одним із найбільших експортерів дизеля у світі, вивозячи за кордон близько половини виробленого обсягу.

Проте атаки на російську нафтопереробну інфраструктуру знизили обсяги переробки сировини до 20-річного мінімуму, через що випуск дизеля впав майже на 40%, а бензину – на чверть.

Ліміти на заправках та проблеми аграріїв

Через дефіцит пального із проблемами стикнулися російські аграрії у південних регіонах, де саме стартували польові роботи.

На місцевих автозаправних станціях запровадили жорсткі ліміти на продаж пального в одні руки – від 100 до 200 літрів, тоді як один комбайн за зміну споживає щонайменше 300 літрів.

На тлі кризи роздрібні ціни на дизель у Росії наприкінці червня підскочили на 18,1% у річному вимірі, що стало рекордом за останні 15 років. У Південному федеральному окрузі середня вартість літра пального сягнула 110 руб., і це попри те, що влада повністю закрила експорт дизеля з країни.

Хто постачатиме пальне до РФ

Ймовірним постачальником дизельного пального в Росію може стати Індія, якщо ситуація на російському ринку продовжить погіршуватися. До цього індійські компанії вже відправили до РФ перші дві партії бензину обсягом близько 100 тис. тонн.

Водночас аналітики компанії Energy Intelligence оцінюють поточний дефіцит нафтопродуктів на російському ринку значно вище – у межах 400-600 тис. тонн щомісяця.

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Індійські нафтові закупівлі

Нагадаємо, енергетичні компанії Росії звернулися до індійських нафтопереробних заводів із проханням збільшити поставки бензину після того, як удари українських безпілотників вивели з ладу значну частину російських нафтопереробних потужностей.

Як повідомлялося, в червні закупівлі російської сировини індійськими нафтопереробними заводами сягнули рекордно високого рівня – близько 2,7 млн барелів на добу. Індійські нафтопереробні заводи скуповували російські барелі, щоб пом'якшити вплив закриття Ормузької протоки на інші джерела поставок.

У травні імпорт російської нафти до Індії зростав рекордними темпами, оскільки індійські нафтопереробні компанії намагалися максимально скористатися періодом до завершення дії американського санкційного винятку. За даними Kpler, у травні добові постачання сягнули безпрецедентних 2,3 млн барелів.

Паливна криза в РФ

Нагадаємо, російська влада вперше визнала дефіцит бензину в РФ після ударів українських безпілотників по нафтопереробним заводам, унаслідок яких обсяги переробки нафти в Росії обвалилися до мінімуму більш ніж за 20 років.

Як повідомлялося, станом на початок липня цьго року виробництво пального в Росії впало до рівня, що становить лише близько 65% від середнього сезонного споживання в літній період.

Із 8 липня РФ запровадила заборону на експорт дизельного палива в рамках низки заходів щодо підтримки внутрішнього ринку палива після систематичних атак українських дронів на нафтопереробні заводи.Це спричинило дефіцит бензину.

У середині червня стало відомо, що Росія збирається імпортувати паливо морем, намагаючись впоратися з дефіцитом бензину після масштабних атак українських дронів на нафтопереробні заводи.

На початку липня повідомлялося, що Росія хоче імпортувати велику партію авіаційного пального японського походження через складну мережу трейдерів для покриття дефіциту на внутрішньому ринку.

Як повідомлялося, уряд РФ із осені минулого року на тлі українських атак на НПЗ та перебоїв із поставками палива дозволив нафтопереробним заводам випускати для внутрішнього ринку автобензин та дизпаливо зниженими з показниками якості. Вимоги до якості були знижені до класу Євро-3 – з попереднього Євро-5 восени 2025 року до 1 травня цього року, а в травні їхня дія була продовжена.

Раніше повідомлялося, удари українських дронів позбавили пального 50 млн росіян.

Через удари по інфраструктурі у червні 2026 року середньодобові обсяги переробки нафти у Росії впали до 4,1 млн барелів.

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