Росія просить бензин у Індії після атак українських дронів на НПЗ, – Reuters

Найбільші енергетичні компанії Росії звернулися до індійських нафтопереробних заводів із проханням збільшити поставки бензину після того, як удари українських безпілотників вивели з ладу значну частину російських нафтопереробних потужностей.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

При цьому Індія є найбільшим покупцем російської морської сирої нафти, що робить спроби РФ забезпечити собі індійський бензин незвичайним поворотом у торговельних відносинах між країнами. Разом із тим це підкреслює масштаби збоїв, спричинених українськими атаками.

Які компанії купують бензин

Як повідомляється, принаймні один вантаж індійського бензину вже відплив до Росії, а надалі очікується збільшення поставок.

При цьому майже 40% російських нафтопереробних потужностей навряд чи повернуться до роботи протягом щонайменше двох місяців, якщо не буде подальших атак.

Російські "Роснефть", "Газпром Нєфть" і "Лукойл" – серед компаній, які зв’язалися з індійськими колегами, включно також і з приватними та державними нафтопереробними заводами.

Співрозмовники агентства на трьох індійських державних НПЗ повідомили, що російські компанії зверталися до них за більшою кількістю бензину, але в них немає надлишкових обсягів для експорту.

Подальші поставки

Одне з джерел заявило, що будь-які поставки з Індії надалі можуть потрапити до Росії через перевантаження з судна на судно.

Не виключено й те, що Росія шукатиме можливості поставок дизельного палива, якщо українські атаки виведуть з ладу більше потужностей із переробки, хоча наразі запасів цього палива достатньо.

На початку липня повідомлялося, що трейдери продали Росії бензин, вироблений індійським нафтопереробним заводом Nayara Energy, який частково належить "Роснєфті".

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Індійські нафтові закупівлі

Як повідомлялося, в червні закупівлі російської сировини індійськими нафтопереробними заводами сягнули рекордно високого рівня – близько 2,7 млн барелів на добу. Індійські нафтопереробні заводи скуповували російські барелі, щоб пом'якшити вплив закриття Ормузької протоки на інші джерела поставок.

У травні імпорт російської нафти до Індії зростав рекордними темпами, оскільки індійські нафтопереробні компанії намагалися максимально скористатися періодом до завершення дії американського санкційного винятку. За даними Kpler, у травні добові постачання сягнули безпрецедентних 2,3 млн барелів.

Паливна криза в РФ

Нагадаємо, російська влада вперше визнала дефіцит бензину в РФ після ударів українських безпілотників по нафтопереробним заводам, унаслідок яких обсяги переробки нафти в Росії обвалилися до мінімуму більш ніж за 20 років.

Як повідомлялося, станом на початок липня цьго року виробництво пального в Росії впало до рівня, що становить лише близько 65% від середнього сезонного споживання в літній період.

Із 8 липня РФ запровадила заборону на експорт дизельного палива в рамках низки заходів щодо підтримки внутрішнього ринку палива після систематичних атак українських дронів на нафтопереробні заводи.Це спричинило дефіцит бензину.

У середині червня стало відомо, що Росія збирається імпортувати паливо морем, намагаючись впоратися з дефіцитом бензину після масштабних атак українських дронів на нафтопереробні заводи.

На початку липня повідомлялося, що Росія хоче імпортувати велику партію авіаційного пального японського походження через складну мережу трейдерів для покриття дефіциту на внутрішньому ринку.

Як повідомлялося, уряд РФ із осені минулого року на тлі українських атак на НПЗ та перебоїв із поставками палива дозволив нафтопереробним заводам випускати для внутрішнього ринку автобензин та дизпаливо зниженими з показниками якості. Вимоги до якості були знижені до класу Євро-3 – з попереднього Євро-5 восени 2025 року до 1 травня цього року, а в травні їхня дія була продовжена.

Раніше повідомлялося, удари українських дронів позбавили пального 50 млн росіян.

Через удари по інфраструктурі у червні 2026 року середньодобові обсяги переробки нафти у Росії впали до 4,1 млн барелів.

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