У Росії різко погіршується фінансовий стан малого та середнього бізнесу

Малий і середній бізнес у РФ продовжує втрачати фінансову стійкість. Погіршення платоспроможності підприємств уже позначається на банківському секторі, який стикається зі зростанням проблемної кредитної заборгованості.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

На ситуацію одночасно впливають кілька чинників: скорочення прибутків компаній, висока вартість кредитних ресурсів, жорсткіші вимоги банків до позичальників, збільшення боргового навантаження та затримки платежів з боку контрагентів.

Частка проблемних кредитів зростає

Станом на 1 травня 2026 року із приблизно 600 тис. суб'єктів малого та середнього бізнесу, які мають кредитні зобов'язання, майже 16,7% допустили прострочення платежів. Загальний обсяг проблемної заборгованості досяг майже $8,14 млрд і продовжує збільшуватися.

Найскладніша ситуація спостерігається серед мікропідприємств, однак погіршення якості кредитного портфеля вже охоплює також малі та середні компанії.

Бізнес дедалі більше залежить від плаваючих ставок

Станом на 1 квітня 2026 року понад половину кредитного портфеля МСБ ‒ 51,1% ‒ становили позики зі змінною процентною ставкою. Для порівняння, у 2024 році їхня частка була майже удвічі меншою.

Оскільки такі кредити прив'язані до ключової ставки центробанку РФ, жорстка монетарна політика автоматично збільшує витрати підприємств на обслуговування боргу, залишаючи дедалі менше ресурсів для операційної діяльності.

Платіжна дисципліна погіршується

Наприкінці березня обсяг простроченої дебіторської заборгованості перевищував показник аналогічного періоду минулого року у 1,3 раза. Через затримки розрахунків із боку партнерів багато компаній змушені залучати нові кредити не для розвитку, а для підтримки поточної діяльності.

Водночас механізм реструктуризації боргів не дає очікуваного результату. Банки погоджують лише близько 40% відповідних звернень, тому більшість позичальників не має можливості ані зменшити фінансове навантаження, ані продовжити строки погашення кредитів.

Ризики для банківського сектору

У 2026 році погіршення фінансового стану малого та середнього бізнесу може стати окремим фактором ризику для банківської системи РФ. Зростання частки проблемних кредитів змушуватиме банки збільшувати резерви та скорочувати кредитування.

У результаті дефіцит оборотного капіталу у підприємств може посилитися, а жорсткіша кредитна політика фінансових установ ще більше обмежуватиме доступ малого бізнесу до фінансування.

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Як повідомлялося, видатки федерального бюджету РФ, як і його дефіцит, у 2026 році можуть перевищити затверджені показники більш ніж на 1 трлн рублів, або приблизно на $12,85 млрд.

Нагадаємо, раніше Росстат повідомив, що за підсумками минулого року економіка РФ зросла лише на 1%, що майже вп'ятеро менше порівняно з попереднім роком. Спочатку темпи зростання ВВП оцінювалися на рівні 4,3%, однак після перегляду показник підвищили до 4,9%.

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