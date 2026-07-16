Акції російського "Газпрому" обвалилися до історичного мінімуму

Акції російського "Газпрому" опустилися до 83,98 руб. за папір, пробивши навіть найнижчий рекорд часів світової фінансової кризи 2008 року.

Про це повідомляє LIGA.net.

Згодом котирування змогли частково відіграти падіння, піднявшись до позначки близько 85,5 руб., проте папери компанії все одно залишилися в глибокому мінусі.

Разом із "Газпромом" пішов на дно й весь російський ринок – індекс Московської біржі впав на 3,4%, оновивши мінімум із жовтня 2022 року.

Жорсткий ультиматум Китаю та втрата ринків

Аналітики пов'язують черговий обвал із глухим кутом у перемовинах щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2".

Китай, який наразі є єдиним великим покупцем російського палива і контролює понад 50% експорту компанії, зайняв жорстку позицію.

Пекін фактично заморозив переговори. Китайська сторона вимагає від Москви знизити ціну на газ до внутрішньоросійського рівня – орієнтовно до $50 за тисячу кубометрів.

Для "Газпрому" такі умови є збитковими, проте альтернативних ринків збуту в компанії просто немає.

Тільки з початку 2026 року ринкова капіталізація компанії скоротилася приблизно на 1 трлн руб.. Якщо порівнювати з піковими показниками 2021 року, акції втратили майже 80% вартості, а капіталізація всього концерну впала до $25,6 млрд.

Що цьому передувало

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну "Газпром" втратив свій ключовий європейський ринок. Експорт блакитного палива скоротився майже на дві третини – з довоєнних 200 млрд кубометрів на рік до рівня середини 1980-х років.

Наразі в компанії залишилися лише два великих покупці трубопровідного газу – Китай і Туреччина. У Європі закупівлі продовжують здійснювати лише Угорщина, Словаччина та Греція, проте ці постачання можуть повністю припинитися у 2027 році через заплановане газове ембарго Європейського Союзу.

Колишній віцепрезидент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв вважає, що ця ситуація демонструє остаточну втрату Росією статусу "газової наддержави". За його словами, РФ перетворилася на ізольованого постачальника сировини з обмеженими логістичними можливостями, що матиме довгострокові руйнівні наслідки для її економіки

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо про будівництво газопроводу

Як повідомлялося, в грудні 2025 року президент Науково-дослідного інституту економіки та технологій Китаю (CNPC) Лу Руцюань заявив, що запропонований Росією газопровід для постачання російського газу до Китаю "Сила Сибіру-2" потребує "величезного обсягу робіт, завдань і переговорів", а будівництво може зайняти 8-10 років.

Раніше того року, у вересні, "Газпром" оголосив про підписання юридично зобов’язувальної угоди про будівництво нового газопроводу "Сила Сибіру-2" до Китаю через Монголію та про розширення постачань іншими маршрутами.



Новим маршрутом "Газпром" зможе постачати до 50 млрд кубометрів на рік упродовж 30 років, але ціна газу для Китаю буде нижчою, ніж для Європи.

Переговори щодо мегапроєкту "Сила Сибіру-2", який неодноразово анонсував російський президент Владімір Путін, тривали роками. Він набув особливого значення для РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну: новий маршрут має частково компенсувати втрату газового ринку Європейського Союзу.



Російський гігант "Газпром"після початку повномасштабної війни проти України втратив дві третини експорту.

Водночас Китай обережно ставиться до зростання залежності від одного постачальника на тлі повільнішого зростання попиту на газ.

При тому ще в серпні 2025 року переговори між Росією та Китаєм щодо проєкту будівництва нового газопроводу "Сила Сибіру-2", який особисто просуває Путін, зайшли в глухий кут.

Натомість Китай збирався запропонувати Росії розширити потужності вже готового газогону "Сила Сибіру-1", але лише на 6 млрд кубометрів на рік, що не вирішить проблему Москви з пошуком покупців на газ після втрати європейського ринку.

У вересні 2024 року повідомлялося, що Росія розглядає можливість поставок до Монголії "дешевого газу" в разі будівництва трубопроводу до Китаю "Сила Сибіру-2".

Утім, Монголія не включила "Силу Сибіру-2" до плану національного розвитку на найближчі п'ять років.

Читайте також: "Нафтогаз" продовжує стягнення з "Газпрому" понад $1,4 мільярда