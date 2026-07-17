Наслідки ударів України по російських НПЗ відчули у США, у РФ економічний шок, - Axios

Атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи у РФ завдали серйозного удару по нафтовій інфраструктурі країни-агресора, що спричинило економічний шок, наслідки якого дедалі помітніше відчуваються у всьому світі, зокрема у США.

Про це повідомляє Axios, передає Цензор.НЕТ.

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Ефективні удари Сил оборони

Як зазначається, успішні атаки українських дронів по російській нафтовій інфраструктурі сприяють зростанню світових цін на енергоносії, які вже піднялися через війну з Іраном.

Наслідки цього тепер відчутні й у США. Після того як минулого тижня Росія заборонила експорт палива, у четвер ціни на дизельне пальне в США трохи перевищили 5 доларів за галон.

Зростання цін відображає глобальну боротьбу за постачання пального, яке є критично важливим для таких галузей, як сільське господарство, будівництво та наземні перевезення.

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Заборона Москви

Як пише Axios, заборона Росії на експорт пального є своєрідним "сигналом" — терміном, який у покері використовують для позначення непрямої підказки, — що свідчить про масштаб нинішніх потрясінь у російській економіці.

Водночас Москва намагається приховати вплив війни на свою економіку з моменту початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Росія приховала значну частину економічної статистики від громадськості. Водночас деякі західні розвідувальні служби вважають, що навіть оприлюднені Москвою дані є сфальсифікованими, щоб створити оптимістичну картину стану економіки.

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