Наслідки ударів України по російських НПЗ відчули у США, у РФ економічний шок, - Axios
Атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи у РФ завдали серйозного удару по нафтовій інфраструктурі країни-агресора, що спричинило економічний шок, наслідки якого дедалі помітніше відчуваються у всьому світі, зокрема у США.
Про це повідомляє Axios, передає Цензор.НЕТ.
Ефективні удари Сил оборони
Як зазначається, успішні атаки українських дронів по російській нафтовій інфраструктурі сприяють зростанню світових цін на енергоносії, які вже піднялися через війну з Іраном.
- Наслідки цього тепер відчутні й у США. Після того як минулого тижня Росія заборонила експорт палива, у четвер ціни на дизельне пальне в США трохи перевищили 5 доларів за галон.
Зростання цін відображає глобальну боротьбу за постачання пального, яке є критично важливим для таких галузей, як сільське господарство, будівництво та наземні перевезення.
Заборона Москви
Як пише Axios, заборона Росії на експорт пального є своєрідним "сигналом" — терміном, який у покері використовують для позначення непрямої підказки, — що свідчить про масштаб нинішніх потрясінь у російській економіці.
Водночас Москва намагається приховати вплив війни на свою економіку з моменту початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Росія приховала значну частину економічної статистики від громадськості. Водночас деякі західні розвідувальні служби вважають, що навіть оприлюднені Москвою дані є сфальсифікованими, щоб створити оптимістичну картину стану економіки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль