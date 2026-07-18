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Украина нанесла удары на большие расстояния по логистике и нефтяному объекту РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Украинские Силы обороны нанесли удары по логистическим комплексам, задействованным для производства дронов, нефтяному объекту, а также по военным целям в оккупированном Крыму и морских акваториях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Сегодня наши дальнобойные удары поразили цели по трем направлениям на российской территории, а также на временно оккупированной нашей земле и в море. В частности, в ответ на российские удары по нашей гражданской инфраструктуре, по нашим городам и населенным пунктам были поражены два крупных логистических объекта — в Московском и Тамбовском регионах, на расстоянии более 500 и около 700 километров от линии фронта", — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что эти объекты использовались россиянами для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. 

Также был поражен нефтяной объект. Кроме того, украинские средние ударные силы действовали по целям в акватории Азовского моря, в Черноморской акватории и во временно оккупированном Крыму.

"Благодарю воинов СБС, ССО, ВСУ, СБУ и ГУР — каждое подразделение Сил обороны Украины за точное и слаженное выполнение задач. Слава Украине!" — подчеркнул Зеленский.

Что этому предшествовало?

В ночь на 18 июля Силы обороны Украины нанесли массированный удар дронами по ряду объектов в России, в частности в Московской, Ростовской, Нижегородской и Орловской областях. Среди целей — логистический комплекс Wildberries, предприятия оборонной промышленности и военная инфраструктура.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24880) Удары по РФ (1119)
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Топ комментарии
+9
Ти збирався поставити зашквареного мусора міністром оборони. Ти поставив регіонала, який "рейдерив" Залужного, главою СБУ.
В тепер примазуєшся до того, проти чого ти виступаєш своїми діями.
Піськограєм ти ввійдеш у історію, Вова.
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18.07.2026 11:50 Ответить
+8
А як без Зелі
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18.07.2026 11:46 Ответить
+6
Ти давай сирського знімай, і контрактну армію роби.
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18.07.2026 11:46 Ответить

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