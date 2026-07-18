Украина нанесла удары на большие расстояния по логистике и нефтяному объекту РФ, - Зеленский. ВИДЕО
Украинские Силы обороны нанесли удары по логистическим комплексам, задействованным для производства дронов, нефтяному объекту, а также по военным целям в оккупированном Крыму и морских акваториях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Сегодня наши дальнобойные удары поразили цели по трем направлениям на российской территории, а также на временно оккупированной нашей земле и в море. В частности, в ответ на российские удары по нашей гражданской инфраструктуре, по нашим городам и населенным пунктам были поражены два крупных логистических объекта — в Московском и Тамбовском регионах, на расстоянии более 500 и около 700 километров от линии фронта", — говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что эти объекты использовались россиянами для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования.
Также был поражен нефтяной объект. Кроме того, украинские средние ударные силы действовали по целям в акватории Азовского моря, в Черноморской акватории и во временно оккупированном Крыму.
"Благодарю воинов СБС, ССО, ВСУ, СБУ и ГУР — каждое подразделение Сил обороны Украины за точное и слаженное выполнение задач. Слава Украине!" — подчеркнул Зеленский.
Что этому предшествовало?
В ночь на 18 июля Силы обороны Украины нанесли массированный удар дронами по ряду объектов в России, в частности в Московской, Ростовской, Нижегородской и Орловской областях. Среди целей — логистический комплекс Wildberries, предприятия оборонной промышленности и военная инфраструктура.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В тепер примазуєшся до того, проти чого ти виступаєш своїми діями.
Піськограєм ти ввійдеш у історію, Вова.