Палаючі нафтобази затягнули Ставропілля густим димом після нічної атаки українських дронів. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозаписи, на яких очевидці зафільмували густу хмару диму, що накрила Ставропольський край після нічної атаки українських безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч на 19 липня внаслідок удару могли спалахнути щонайменше три нафтобази. На кадрах видно густий стовп диму, який затягнув значну частину неба над регіоном.

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Губернатор Ставропольського краю підтвердив атаку безпілотників та повідомив про два осередки займання у промисловій зоні хутора Вязники Шпаковського округу. Також у районі запровадили режим надзвичайної ситуації місцевого рівня.

Унаслідок масштабних пожеж регіон накрила хмара смогу, через що над окремими районами Ставропілля сонячне світло майже не пробивалося крізь густий дим.

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