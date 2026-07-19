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Новини Відео Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Палаючі нафтобази затягнули Ставропілля густим димом після нічної атаки українських дронів. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозаписи, на яких очевидці зафільмували густу хмару диму, що накрила Ставропольський край після нічної атаки українських безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч на 19 липня внаслідок удару могли спалахнути щонайменше три нафтобази. На кадрах видно густий стовп диму, який затягнув значну частину неба над регіоном.

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Губернатор Ставропольського краю підтвердив атаку безпілотників та повідомив про два осередки займання у промисловій зоні хутора Вязники Шпаковського округу. Також у районі запровадили режим надзвичайної ситуації місцевого рівня.

Унаслідок масштабних пожеж регіон накрила хмара смогу, через що над окремими районами Ставропілля сонячне світло майже не пробивалося крізь густий дим.

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Автор: 

НПЗ (1125) атака (1837) ЗСУ (9006) дрони (8730) Сили безпілотних систем (588) Ставропольський край РФ (14)
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Топ коментарі
+10
Палаючі бази це звичайно гарно, але чому не палите рашистам поля з зерном (як рашисти палять наші поля) чому не палите торф'яники навколо моцкви, аеропорти? Рашисти а особливо моцквичі не повинні ні для бути в зоні комфорту а розбігатися хто куди поки Ху'йло не оголосив мобілізацію. Навіщо ви затягуєте війну?
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19.07.2026 10:47 Відповісти
+7
тощо що палити нафтобази корисніше чим торфяники
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19.07.2026 10:55 Відповісти
+6
- що за зарево вдалі?
- горять расєйскі пєрдаки
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19.07.2026 10:46 Відповісти

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