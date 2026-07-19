Палаючі нафтобази затягнули Ставропілля густим димом після нічної атаки українських дронів. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозаписи, на яких очевидці зафільмували густу хмару диму, що накрила Ставропольський край після нічної атаки українських безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч на 19 липня внаслідок удару могли спалахнути щонайменше три нафтобази. На кадрах видно густий стовп диму, який затягнув значну частину неба над регіоном.
Губернатор Ставропольського краю підтвердив атаку безпілотників та повідомив про два осередки займання у промисловій зоні хутора Вязники Шпаковського округу. Також у районі запровадили режим надзвичайної ситуації місцевого рівня.
Унаслідок масштабних пожеж регіон накрила хмара смогу, через що над окремими районами Ставропілля сонячне світло майже не пробивалося крізь густий дим.
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