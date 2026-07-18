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РФ перебрасывает подразделения "Рубикон" с фронта для защиты теневого флота, - СБС

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Россия вынуждена перебрасывать специализированные беспилотные подразделения и силы ПВО для охраны теневого флота в Черном и Азовском морях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).

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Помимо подразделений "Рубикон", которые частично сняли с линии боевого столкновения, для прикрытия морских перевозок Россия привлекла силы 51-й дивизии ПВО и зенитного полка остатков Черноморского флота.

Для защиты судов противник использует зенитные беспилотники, переносные зенитно-ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы.

Операция "МоЛоЧКа" продолжается

В СБС подчеркнули, что операция "МоЛоЧКа", стартовавшая 6 июля, продолжается.

По информации Сил беспилотных систем, за первые 13 суток операции в Черном и Азовском морях было поражено 172 единицы российского теневого флота, среди которых танкеры, газовозы, сухогрузы, паромы, плавучие краны и буксиры.

Россия ослабляет беспилотные подразделения на фронте

В СБС отмечают, что из-за необходимости защищать остатки теневого флота российское командование вынуждено существенно ослаблять специализированную беспилотную компоненту "Рубикон" на линии фронта.

"Операция "МоЛоЧКа" – в действии", – подчеркнул Мадяр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поражено еще 13 судов "теневого флота" РФ, — Мадяр

Автор: 

Бровди Роберт Мадяр (161) Силы беспилотных систем (575)
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Топ комментарии
+6
Спитайте у кацапів, у яких горить пердак від цієї операції.
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18.07.2026 10:24 Ответить
+4
Чому б у керівників того рубікону раптом родичі не пропали без вісті? Маргіналів з молотками на московії вистачить.
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18.07.2026 10:12 Ответить
+3
Зустрічне питання: чому, наприклад, діти Піськова у Франції досі не пропали без вісти?
Діти олігархів кацапських і тд... Ну навряд чи вони там по Парижу чи Монако з кортежами охорони їздять!
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18.07.2026 10:47 Ответить

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