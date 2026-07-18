РФ перебрасывает подразделения "Рубикон" с фронта для защиты теневого флота, - СБС

Россия вынуждена перебрасывать специализированные беспилотные подразделения и силы ПВО для охраны теневого флота в Черном и Азовском морях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).

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Помимо подразделений "Рубикон", которые частично сняли с линии боевого столкновения, для прикрытия морских перевозок Россия привлекла силы 51-й дивизии ПВО и зенитного полка остатков Черноморского флота.

Для защиты судов противник использует зенитные беспилотники, переносные зенитно-ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы.

Операция "МоЛоЧКа" продолжается

В СБС подчеркнули, что операция "МоЛоЧКа", стартовавшая 6 июля, продолжается.

По информации Сил беспилотных систем, за первые 13 суток операции в Черном и Азовском морях было поражено 172 единицы российского теневого флота, среди которых танкеры, газовозы, сухогрузы, паромы, плавучие краны и буксиры.

Россия ослабляет беспилотные подразделения на фронте

В СБС отмечают, что из-за необходимости защищать остатки теневого флота российское командование вынуждено существенно ослаблять специализированную беспилотную компоненту "Рубикон" на линии фронта.

"Операция "МоЛоЧКа" – в действии", – подчеркнул Мадяр.

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