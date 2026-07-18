РФ перекидає підрозділи "Рубікон" із фронту для захисту тіньового флоту, - СБС

Росія змушена перекидати спеціалізовані безпілотні підрозділи та сили ППО для охорони тіньового флоту в Чорному й Азовському морях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).

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Окрім підрозділів "Рубікон", які частково зняли з лінії бойового зіткнення, до прикриття морських перевезень Росія залучила сили 51-ї дивізії ППО та зенітного полку залишків Чорноморського флоту.

Для захисту суден противник використовує зенітні безпілотники, переносні зенітно-ракетні комплекси та великокаліберні кулемети.

Операція "МоЛоЧКа" триває

У СБС наголосили, що операція "МоЛоЧКа", яка стартувала 6 липня, триває.

За інформацією Сил безпілотних систем, за перші 13 діб операції в Чорному та Азовському морях було уражено 172 одиниці російського тіньового флоту, серед яких танкери, газовози, суховантажі, пороми, плавучі крани та буксири.

Росія послаблює безпілотні підрозділи на фронті

У СБС зазначають, що через необхідність захищати залишки тіньового флоту російське командування змушене суттєво послаблювати спеціалізовану безпілотну компоненту "Рубікон" на лінії фронту.

"Операція "МоЛоЧКа" – у дії", – наголосив Мадяр.

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