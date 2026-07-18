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РФ перекидає підрозділи "Рубікон" із фронту для захисту тіньового флоту, - СБС

Капітану затриманого у Швеції танкера Jin Hui висунули звинувачення у підробці документів

Росія змушена перекидати спеціалізовані безпілотні підрозділи та сили ППО для охорони тіньового флоту в Чорному й Азовському морях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).

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Окрім підрозділів "Рубікон", які частково зняли з лінії бойового зіткнення, до прикриття морських перевезень Росія залучила сили 51-ї дивізії ППО та зенітного полку залишків Чорноморського флоту.

Для захисту суден противник використовує зенітні безпілотники, переносні зенітно-ракетні комплекси та великокаліберні кулемети.

Операція "МоЛоЧКа" триває

У СБС наголосили, що операція "МоЛоЧКа", яка стартувала 6 липня, триває.

За інформацією Сил безпілотних систем, за перші 13 діб операції в Чорному та Азовському морях було уражено 172 одиниці російського тіньового флоту, серед яких танкери, газовози, суховантажі, пороми, плавучі крани та буксири.

Росія послаблює безпілотні підрозділи на фронті

У СБС зазначають, що через необхідність захищати залишки тіньового флоту російське командування змушене суттєво послаблювати спеціалізовану безпілотну компоненту "Рубікон" на лінії фронту.

"Операція "МоЛоЧКа" – у дії", – наголосив Мадяр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уражено ще 13 суден "тіньового флоту" РФ, - Мадяр

Автор: 

Бровді Роберт Мадяр (162) Сили безпілотних систем (582)
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Топ коментарі
+8
Спитайте у кацапів, у яких горить пердак від цієї операції.
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18.07.2026 10:24 Відповісти
+6
Так без рубки лайну плавати якось не комільфо .
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18.07.2026 10:54 Відповісти
+5
Це яскравий приклад як глибинні удари по Сосії зупиняють ворога на українському фронті. Зате як тут розказували що рашистів не можна вигнати з України. А всього навсього потрібно перенести війну на територію Московії і рашистам вже буде не до України. Якби продажна Європа і США з самого початку забезпечила Україну далекобійною зброєю то війна закінчилася б ще багато років тому і на території Московії
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18.07.2026 10:37 Відповісти

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