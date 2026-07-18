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Новини Вибухи на танкерах РФ
2 006 17

Уражено ще 13 суден "тіньового флоту" РФ, - Мадяр

удари по танкерах рф

Сили безпілотних систем сьогодні вночі уразили ще 13 суден ворожого тіньового флоту у Чорному та Азовському морях.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"13⚓️🔥тіньового флоту впольовано 18 липня Птахами СБС у Чорному та Азовському морях: 8 суховантажів, 1 танкер, 1 танкер-газовоз, 1 буксир та 2 плавучих крани", - уточнив він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12 суден "тіньового флоту" РФ уражено у Чорному морі впродовж ночі, - Мадяр. ВIДЕО

За його словами, у період дії операції СБС "МоЛоЧКа" з 06 по 18 липня Птахами СБС уражено 172 судна зі складу тіньового флоту РФ:

Цілі операції

"Ціль незмінна: зупинка логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій.
Кожний самохідний плавзасіб перетворюватимемо на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху; не мета плямами нафти зпаскудити водну акваторію, тому ніяких пробоїн", - пояснив командувач СБС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент ураження балкера російського тіньового флоту. ВIДЕО

Автор: 

Азовське море (1581) Чорне море (1720) танкер (600) Бровді Роберт Мадяр (162)
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Топ коментарі
+4
Круто. Давай Мадяр, не зупиняйся. Тільки на тебе надія, а не на європейських пі***сів з їхніми ''санкціями''
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18.07.2026 09:33 Відповісти
+4
бовдур, хоч вони і вводять повільно санкції, але ж допомогають грошіма та зброєю
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18.07.2026 09:40 Відповісти
+3
Кацапські корита , плаватимуть по наших морях,
як гівно в ополонці
Дякуємо нашим Птахам Мадяра
за чудову роботу 👍🏼🙏🏼❤️
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18.07.2026 09:34 Відповісти

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