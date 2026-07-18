Уражено ще 13 суден "тіньового флоту" РФ, - Мадяр
Сили безпілотних систем сьогодні вночі уразили ще 13 суден ворожого тіньового флоту у Чорному та Азовському морях.
Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"13⚓️🔥тіньового флоту впольовано 18 липня Птахами СБС у Чорному та Азовському морях: 8 суховантажів, 1 танкер, 1 танкер-газовоз, 1 буксир та 2 плавучих крани", - уточнив він.
За його словами, у період дії операції СБС "МоЛоЧКа" з 06 по 18 липня Птахами СБС уражено 172 судна зі складу тіньового флоту РФ:
- 118 одиниць у Азовському морі
- 54 одиниці у Чорному морі.
Цілі операції
"Ціль незмінна: зупинка логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій.
Кожний самохідний плавзасіб перетворюватимемо на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху; не мета плямами нафти зпаскудити водну акваторію, тому ніяких пробоїн", - пояснив командувач СБС.
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як гівно в ополонці
Дякуємо нашим Птахам Мадяра
за чудову роботу 👍🏼🙏🏼❤️