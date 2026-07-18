Поражено ещё 13 судов "теневого флота" РФ, - Мадяр

Сегодня ночью силы беспилотных систем поразили ещё 13 судов вражеского теневого флота в Чёрном и Азовском морях.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

"13⚓️🔥 судов теневого флота были сбиты 18 июля "Птицами" СБС в Черном и Азовском морях: 8 сухогрузов, 1 танкер, 1 танкер-газовоз, 1 буксир и 2 плавучих крана", — уточнил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12 судов "теневого флота" РФ поражены в Черном море в течение ночи, — Мадяр. ВИДЕО

По его словам, в период проведения операции СБС "МоЛоЧКа" с 6 по 18 июля "Птицами" СБС было поражено 172 судна из состава теневого флота РФ:

118 единиц в Азовском море

54 единицы в Черном море.

Цели операции

"Цель неизменна: остановка логистики нефти, топлива, грузов в обход санкций.

Каждое самоходное плавсредство мы превратим в дрейфующую по морю баржу, слепую и глухую; цель не в том, чтобы пятнами нефти загрязнить акваторию, поэтому никаких пробоин", — пояснил командующий СБС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент поражения балкера российского теневого флота. ВИДЕО