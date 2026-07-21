Дрони масовано атакували Липецьк: після вибухів спалахнула масштабна пожежа. ФОТО

У ніч проти 21 липня безпілотники атакували Липецьк. Після серії вибухів у місті спалахнула велика пожежа на виробничих об'єктах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та OSINT-спільноти.

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Місцеві жителі повідомляли про вибухи, а в області ще з вечора була оголошена ракетна небезпека.

Вогонь охопив 2,5 тисячі квадратних метрів

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив, що загоряння сталося на відкритому майданчику виробничих об'єктів на вулиці Передельській.

За його словами, площа пожежі сягнула близько 2,5 тис. квадратних метрів. На місце направили додаткові пожежно-рятувальні підрозділи та оперативні служби.

Інформація про причини займання та можливих постраждалих наразі уточнюється.

Пожежа виникла між ТЕЦ-2 та Новолипецьким металургійним комбінатом

За даними OSINT-спільнот, ймовірно, під ударом опинилися Липецька ТЕЦ-2 та Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК).

Водночас незалежного підтвердження того, який саме об'єкт був уражений або став осередком займання, наразі немає.

Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК) - один із найбільших металургійних заводів Росії та головний виробничий майданчик групи NLMK. Підприємство розташоване в Липецьку, приблизно за 400 км на південь від Москви.

Виробляє понад 14 млн тонн сталі на рік.

Забезпечує близько 18% загального виробництва сталі в Росії.

Комбінат є одним із найбільших виробників металу в РФ, а його продукція використовується у стратегічних галузях російської економіки, зокрема у машинобудуванні та виробництві обладнання.

Липецька ТЕЦ-2 — це найбільша теплоелектроцентраль (ТЕЦ) Липецької області Росії. Вона виробляє одночасно електроенергію та тепло для житлових районів Липецька і промислових підприємств міста.

Липецька ТЕЦ-2 і НЛМК розташовані в одному великому промисловому районі міста. Через близькість цих об'єктів повідомлення про пожежі чи вибухи іноді спочатку містять суперечливу інформацію щодо того, який саме об'єкт був уражений.

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