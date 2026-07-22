Режим надзвичайної ситуації запровадили у Невинномиську Ставропольського краю через пожежу на складі Wildberries. ВIДЕО
У Невинномиську Ставропольського краю в районі пожежі на складі Wildberries запровадили режим надзвичайної ситуації місцевого рівня, до гасіння залучили пожежний вертоліт.
Про це повідомив губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, режим НС місцевого рівня дасть змогу залучити додаткові ресурси для ліквідації наслідків пожежі на території логістичного комплексу.
Також губернатор зазначив, що до гасіння пожежі залучено вертоліт МНС Росії.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що дрони масовано атакували Краснодарський край: горить логістичний центр Wildberries у Краснодарі, в Армавірі пожежа на нафтобазі.
- Також зазначалося, що логістичний центр Wildberries атаковано у Ставропольському краї РФ.
Топ коментарі
+5 jack nicholson
показати весь коментар22.07.2026 09:47 Відповісти Посилання
+5 Mikola Mazurenko
показати весь коментар22.07.2026 10:15 Відповісти Посилання
+3 Сергій Малецький
показати весь коментар22.07.2026 09:45 Відповісти Посилання
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