Режим надзвичайної ситуації запровадили у Невинномиську Ставропольського краю через пожежу на складі Wildberries. ВIДЕО

У Невинномиську Ставропольського краю в районі пожежі на складі Wildberries запровадили режим надзвичайної ситуації місцевого рівня, до гасіння залучили пожежний вертоліт.

Про це повідомив губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, режим НС місцевого рівня дасть змогу залучити додаткові ресурси для ліквідації наслідків пожежі на території логістичного комплексу.

Також губернатор зазначив, що до гасіння пожежі залучено вертоліт МНС Росії.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що дрони масовано атакували Краснодарський край: горить логістичний центр Wildberries у Краснодарі, в Армавірі пожежа на нафтобазі.

Також зазначалося, що логістичний центр Wildberries атаковано у Ставропольському краї РФ.

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