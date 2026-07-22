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Режим надзвичайної ситуації запровадили у Невинномиську Ставропольського краю через пожежу на складі Wildberries. ВIДЕО

У Невинномиську Ставропольського краю в районі пожежі на складі Wildberries запровадили режим надзвичайної ситуації місцевого рівня, до гасіння залучили пожежний вертоліт.

Про це повідомив губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, режим НС місцевого рівня дасть змогу залучити додаткові ресурси для ліквідації наслідків пожежі на території логістичного комплексу.

Також губернатор зазначив, що до гасіння пожежі залучено вертоліт МНС Росії.

Також дивіться: Росіяни показали, що залишилося від найбільшого складу Wildberries після атаки українських дронів. ВIДЕО

Що передувало?

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Удари по РФ (1138) Ставропольський край РФ (18)
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Топ коментарі
+5
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22.07.2026 09:47 Відповісти
+5
Подобається, коли москалі суєтяться
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22.07.2026 10:15 Відповісти
+3
Горить як нафтобаза , що-ж там зберігають ?
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22.07.2026 09:45 Відповісти

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