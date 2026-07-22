Логістичний центр Wildberries також атаковано у Ставропольському краї РФ. ВIДЕО

Компанія Wildberries підтвердила нічну атаку на свої логістичні центри у двох регіонах РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, засновниця Wildberries Тетяна Кім повідомила, що в ніч на 22 липня безпілотники атакували логістичні комплекси компанії в Краснодарі та Невинномиську Ставропольського краю.

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Що кажуть у компанії?

За її словами, працівників оперативно евакуювали. Наразі компанія спільно з екстреними службами ліквідовує наслідки атаки.

За попередньою інформацією, є постраждалі. Як повідомляє влада, у Краснодарі травм зазнали троє людей, ще двоє постраждали у Ставропольському краї.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що дрони масовано атакували Краснодарський край: горить логістичний центр Wildberries у Краснодарі, в Армавірі пожежа на нафтобазі.

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