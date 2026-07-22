Логістичний центр Wildberries також атаковано у Ставропольському краї РФ. ВIДЕО
Компанія Wildberries підтвердила нічну атаку на свої логістичні центри у двох регіонах РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, засновниця Wildberries Тетяна Кім повідомила, що в ніч на 22 липня безпілотники атакували логістичні комплекси компанії в Краснодарі та Невинномиську Ставропольського краю.
Що кажуть у компанії?
За її словами, працівників оперативно евакуювали. Наразі компанія спільно з екстреними службами ліквідовує наслідки атаки.
За попередньою інформацією, є постраждалі. Як повідомляє влада, у Краснодарі травм зазнали троє людей, ще двоє постраждали у Ставропольському краї.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що дрони масовано атакували Краснодарський край: горить логістичний центр Wildberries у Краснодарі, в Армавірі пожежа на нафтобазі.
Топ коментарі
+9 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар22.07.2026 08:00 Відповісти Посилання
+7 дератизатор
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+4 School Bus
показати весь коментар22.07.2026 08:14 Відповісти Посилання
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