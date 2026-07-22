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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Логістичний центр Wildberries також атаковано у Ставропольському краї РФ. ВIДЕО

Компанія Wildberries підтвердила нічну атаку на свої логістичні центри у двох регіонах РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, засновниця Wildberries Тетяна Кім повідомила, що в ніч на 22 липня безпілотники атакували логістичні комплекси компанії в Краснодарі та Невинномиську Ставропольського краю.

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Що кажуть у компанії?

За її словами, працівників оперативно евакуювали. Наразі компанія спільно з екстреними службами ліквідовує наслідки атаки.

За попередньою інформацією, є постраждалі. Як повідомляє влада, у Краснодарі травм зазнали троє людей, ще двоє постраждали у Ставропольському краї.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що дрони масовано атакували Краснодарський край: горить логістичний центр Wildberries у Краснодарі, в Армавірі пожежа на нафтобазі.

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Удари по РФ (1138) Краснодарський край РФ (100) Ставропольський край РФ (18)
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Топ коментарі
+9
От і добре. Двіжуха. Гойдаааааа!
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22.07.2026 08:00 Відповісти
+7
"Отопітельний сезон" від Мадяра..))
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22.07.2026 08:13 Відповісти
+4
У міня пасилка для вашева мальчіка )))
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22.07.2026 08:14 Відповісти

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