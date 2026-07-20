Восьмеро росіян п’ють солодку воду із унітазів. ВIДЕО
У мережі оприлюднено відеозапис, зроблений під час корпоративного заходу в російському Ставрополі, де учасники змагалися за приз у 100 тисяч рублів. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у кадр потрапили восьмеро росіян - чоловіки та жінки.
Автор публікації стверджує, що у межах конкурсу учасники спочатку на швидкість пили безалкогольне ігристе безпосередньо з чаші унітаза, а згодом понад 10 годин сиділи на закритих унітазах на витривалість.
"Боротьба за унітази у них закладена генетично", - іронічно коментують відео у соцмережах.
Топ коментарі
+7 Олександр Савін #563476
показати весь коментар20.07.2026 10:13 Відповісти Посилання
+7 Иван Сулима
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+4 Серый Вовк
показати весь коментар20.07.2026 10:30 Відповісти Посилання
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