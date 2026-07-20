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Восьмеро росіян п’ють солодку воду із унітазів. ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис, зроблений під час корпоративного заходу в російському Ставрополі, де учасники змагалися за приз у 100 тисяч рублів. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у кадр потрапили восьмеро росіян - чоловіки та жінки.

Автор публікації стверджує, що у межах конкурсу учасники спочатку на швидкість пили безалкогольне ігристе безпосередньо з чаші унітаза, а згодом понад 10 годин сиділи на закритих унітазах на витривалість.

"Боротьба за унітази у них закладена генетично", - іронічно коментують відео у соцмережах.

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русский мир (504) унітаз (5) Ставропольський край РФ (17)
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Топ коментарі
+7
Надо же чем-то запивать блины с лопаты.
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20.07.2026 10:13 Відповісти
+7
В них якийсь пієтет до унітазів.
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20.07.2026 10:28 Відповісти
+4
СБУ явно не дорабатывает, с таким замечательным контингентом надо работать, они за пару лямов деревянных, взорвут и подожгут всё что угодно...
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20.07.2026 10:30 Відповісти

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