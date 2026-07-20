Восьмеро росіян п’ють солодку воду із унітазів. ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис, зроблений під час корпоративного заходу в російському Ставрополі, де учасники змагалися за приз у 100 тисяч рублів. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у кадр потрапили восьмеро росіян - чоловіки та жінки.

Автор публікації стверджує, що у межах конкурсу учасники спочатку на швидкість пили безалкогольне ігристе безпосередньо з чаші унітаза, а згодом понад 10 годин сиділи на закритих унітазах на витривалість.

"Боротьба за унітази у них закладена генетично", - іронічно коментують відео у соцмережах.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Також дивіться: Влада російського міста Ачинськ через суд зобов’язала літню жінку демонтувати встановлений вдома унітаз. ВIДЕО