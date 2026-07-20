Восемь россиян пьют сладкую воду из унитазов. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, снятая во время корпоративного мероприятия в российском Ставрополе, где участники соревновались за приз в 100 тысяч рублей. Как сообщает Цензор.НЕТ, в кадр попали восемь россиян — мужчины и женщины.
Автор публикации утверждает, что в рамках конкурса участники сначала на скорость пили безалкогольное игристое вино прямо из чаши унитаза, а затем более 10 часов сидели на закрытых унитазах на выносливость.
"Борьба за унитазы у них заложена генетически", — иронично комментируют видео в соцсетях.
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