Восемь россиян пьют сладкую воду из унитазов. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, снятая во время корпоративного мероприятия в российском Ставрополе, где участники соревновались за приз в 100 тысяч рублей. Как сообщает Цензор.НЕТ, в кадр попали восемь россиян — мужчины и женщины.

Автор публикации утверждает, что в рамках конкурса участники сначала на скорость пили безалкогольное игристое вино прямо из чаши унитаза, а затем более 10 часов сидели на закрытых унитазах на выносливость.

"Борьба за унитазы у них заложена генетически", — иронично комментируют видео в соцсетях.

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