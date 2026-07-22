РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14657 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
2 976 17

Логистический центр Wildberries также подвергся атаке в Ставропольском крае РФ. ВИДЕО

Компания Wildberries подтвердила ночную атаку на свои логистические центры в двух регионах РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что в ночь на 22 июля беспилотники атаковали логистические комплексы компании в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что говорят в компании?

По ее словам, сотрудников оперативно эвакуировали. В настоящее время компания совместно с экстренными службами ликвидирует последствия атаки.

По предварительной информации, есть пострадавшие. Как сообщают власти, в Краснодаре травмы получили трое человек, ещё двое пострадали в Ставропольском крае.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Восемь россиян пьют сладкую воду из унитазов. ВИДЕО

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что дроны массированно атаковали Краснодарский край: горит логистический центр Wildberries в Краснодаре, в Армавире пожар на нефтебазе.

Читайте также: За ночь были поражены восемь объектов российской ПВО, среди них - ЗРК "Тор" и "Бук", - Мадяр. ВИДЕО

Автор: 

Удары по РФ (1131) Краснодарский край РФ (100) Ставропольский край РФ (18)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
От і добре. Двіжуха. Гойдаааааа!
показать весь комментарий
22.07.2026 08:00 Ответить
+5
"Отопітельний сезон" від Мадяра..))
показать весь комментарий
22.07.2026 08:13 Ответить
+3
У міня пасилка для вашева мальчіка )))
показать весь комментарий
22.07.2026 08:14 Ответить

Загрузка...

 
 