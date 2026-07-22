Логистический центр Wildberries также подвергся атаке в Ставропольском крае РФ. ВИДЕО

Компания Wildberries подтвердила ночную атаку на свои логистические центры в двух регионах РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что в ночь на 22 июля беспилотники атаковали логистические комплексы компании в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края.

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Что говорят в компании?

По ее словам, сотрудников оперативно эвакуировали. В настоящее время компания совместно с экстренными службами ликвидирует последствия атаки.

По предварительной информации, есть пострадавшие. Как сообщают власти, в Краснодаре травмы получили трое человек, ещё двое пострадали в Ставропольском крае.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что дроны массированно атаковали Краснодарский край: горит логистический центр Wildberries в Краснодаре, в Армавире пожар на нефтебазе.

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