Режим чрезвычайной ситуации ввели в Невинномысске Ставропольского края из-за пожара на складе Wildberries. ВИДЕО
В Невинномысске Ставропольского края в районе пожара на складе Wildberries ввели режим чрезвычайной ситуации местного уровня, к тушению привлекли пожарный вертолёт.
Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, режим ЧС местного уровня позволит привлечь дополнительные ресурсы для ликвидации последствий пожара на территории логистического комплекса.
Также губернатор отметил, что к тушению пожара привлечен вертолет МЧС России.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что дроны массированно атаковали Краснодарский край: горит логистический центр Wildberries в Краснодаре, в Армавире пожар на нефтебазе.
- Также отмечалось, что логистический центр Wildberries подвергся атаке в Ставропольском крае РФ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль