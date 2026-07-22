Режим чрезвычайной ситуации ввели в Невинномысске Ставропольского края из-за пожара на складе Wildberries. ВИДЕО

В Невинномысске Ставропольского края в районе пожара на складе Wildberries ввели режим чрезвычайной ситуации местного уровня, к тушению привлекли пожарный вертолёт.

Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, сообщает Цензор.НЕТ.

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По его словам, режим ЧС местного уровня позволит привлечь дополнительные ресурсы для ликвидации последствий пожара на территории логистического комплекса.

Также губернатор отметил, что к тушению пожара привлечен вертолет МЧС России.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что дроны массированно атаковали Краснодарский край: горит логистический центр Wildberries в Краснодаре, в Армавире пожар на нефтебазе.

Также отмечалось, что логистический центр Wildberries подвергся атаке в Ставропольском крае РФ.

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