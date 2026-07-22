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Россиянин снял на видео ночную атаку БПЛА на склад Wildberries в Краснодаре: "Летит, слышите? Это летят ракеты". ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой житель Краснодара снимает новую атаку на склад Wildberries.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин утверждает, что в направлении складского комплекса летят ракеты, после чего на объекте раздаются взрывы.
На видео слышно, как автор записи эмоционально комментирует атаку и наблюдает за взрывами в районе склада.
"Все, начали бомбить беспилотники. Летит, слышите? Это летят ракеты", — говорит россиянин на видео.
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