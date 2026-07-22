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Россиянка жалуется, что потеряла мужа на "СВО", увязла в кредитах и осталась без товара после ударов по Wildberries: "Когда уже этот п#здец закончится?". ВИДЕО
В сети появилось видео, на котором россиянка эмоционально перечисляет все, что, по ее словам, отняла война: сначала мужа, потом деньги, а теперь и товар на складах Wildberries.
Как сообщает Цензор.НЕТ, женщина жалуется, что после гибели мужа на так называемой "СВО" оказалась в долгах, а после атаки на логистические склады Wildberries лишилась остатков своего товара.
"Сначала у меня убили мужа. Потом меня на#бал банк. А сейчас у меня сгорают все остатки на складах Wildberries. Что еще?! Когда уже этот п#здец закончится?", — говорит россиянка на видео.
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І буде, як в старому російському анекдоті:
- Ана лежит, раздвинув ноги, и рассказывает мне о трудной жизни в детдоме... А я её е*у и плачу...