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Россиянка жалуется, что потеряла мужа на "СВО", увязла в кредитах и осталась без товара после ударов по Wildberries: "Когда уже этот п#здец закончится?". ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором россиянка эмоционально перечисляет все, что, по ее словам, отняла война: сначала мужа, потом деньги, а теперь и товар на складах Wildberries.

Как сообщает Цензор.НЕТ, женщина жалуется, что после гибели мужа на так называемой "СВО" оказалась в долгах, а после атаки на логистические склады Wildberries лишилась остатков своего товара.

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"Сначала у меня убили мужа. Потом меня на#бал банк. А сейчас у меня сгорают все остатки на складах Wildberries. Что еще?! Когда уже этот п#здец закончится?", — говорит россиянка на видео.

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атака (1800) логистика (157) дроны (7653) Силы беспилотных систем (587)
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Топ комментарии
+5
Це тільки початок
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22.07.2026 18:54 Ответить
+4
Є хороша пропозиція: на "панель"...
І буде, як в старому російському анекдоті:
- Ана лежит, раздвинув ноги, и рассказывает мне о трудной жизни в детдоме... А я её е*у и плачу...
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22.07.2026 18:58 Ответить
+3
ну не на помийці же скиглиш ... істото
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22.07.2026 18:56 Ответить

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