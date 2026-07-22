Россиянка радуется пожару на складе Wildberries: "Круто, мама без работы осталась". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой россиянка делится своими эмоциями на фоне горящего склада Wildberries.

Как сообщает Цензор.НЕТ, девушка радостно заявляет, что после пожара ее мать осталась без работы, а подруга, снимающая видео, называет ее "дурой".

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"Круто, мама без работы осталась", — эмоционально заявляет девушка на кадрах.

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