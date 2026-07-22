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Россиянка радуется пожару на складе Wildberries: "Круто, мама без работы осталась". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой россиянка делится своими эмоциями на фоне горящего склада Wildberries.

Как сообщает Цензор.НЕТ, девушка радостно заявляет, что после пожара ее мать осталась без работы, а подруга, снимающая видео, называет ее "дурой".

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"Круто, мама без работы осталась", — эмоционально заявляет девушка на кадрах.

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атака (1800) ВСУ (8029) логистика (157) дроны (7653) Силы беспилотных систем (587)
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Топ комментарии
+17
бити потрібно ще, кацапам то в радість.
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22.07.2026 17:53 Ответить
+9
Кацапська доля: мама без роботи, тато без ніг, а дитина без мізків.
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22.07.2026 18:20 Ответить
+7
хоч якесь різноманіття в їх концтабірному житті
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22.07.2026 17:55 Ответить

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