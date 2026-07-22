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Росіянка радіє пожежі на складі Wildberries: "Круто, мама без работы осталась". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянка ділиться емоціями на тлі палаючого складу Wildberries.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дівчина радісно заявляє, що після пожежі її мати залишилася без роботи, а подруга, яка знімає відео, називає її "дурой".

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"Круто, мама без работы осталась", - емоційно заявляє дівчина на кадрах.

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