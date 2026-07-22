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Росіянка скиглить, що втратила чоловіка на "СВО", загрузла в кредитах і залишилася без товару після ударів по Wildberries: "Когда уже этот п#здец закончится?". ВIДЕО
У мережі з'явилося відео, на якому росіянка емоційно перелічує все, що, за її словами, забрала війна: спочатку чоловіка, потім гроші, а тепер і товар на складах Wildberries.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, жінка скиглить, що після загибелі чоловіка на так званій "СВО" опинилася в боргах, а після атаки на логістичні склади Wildberries втратила залишки свого товару.
"Сначала у меня убили мужа. Потом меня на#бал банк. А сейчас у меня сгорают все остатки на складах Wildberries. Что еще?! Когда уже этот п#здец закончится?", - каже росіянка на відео.
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І буде, як в старому російському анекдоті:
- Ана лежит, раздвинув ноги, и рассказывает мне о трудной жизни в детдоме... А я её е*у и плачу...