Росіянка скиглить, що втратила чоловіка на "СВО", загрузла в кредитах і залишилася без товару після ударів по Wildberries: "Когда уже этот п#здец закончится?". ВIДЕО

У мережі з'явилося відео, на якому росіянка емоційно перелічує все, що, за її словами, забрала війна: спочатку чоловіка, потім гроші, а тепер і товар на складах Wildberries.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, жінка скиглить, що після загибелі чоловіка на так званій "СВО" опинилася в боргах, а після атаки на логістичні склади Wildberries втратила залишки свого товару.

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"Сначала у меня убили мужа. Потом меня на#бал банк. А сейчас у меня сгорают все остатки на складах Wildberries. Что еще?! Когда уже этот п#здец закончится?", - каже росіянка на відео.

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