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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ Результати роботи підрозділів СБС Удари по логістиці РФ
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Росіянка скиглить, що втратила чоловіка на "СВО", загрузла в кредитах і залишилася без товару після ударів по Wildberries: "Когда уже этот п#здец закончится?". ВIДЕО

У мережі з'явилося відео, на якому росіянка емоційно перелічує все, що, за її словами, забрала війна: спочатку чоловіка, потім гроші, а тепер і товар на складах Wildberries.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, жінка скиглить, що після загибелі чоловіка на так званій "СВО" опинилася в боргах, а після атаки на логістичні склади Wildberries втратила залишки свого товару.

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"Сначала у меня убили мужа. Потом меня на#бал банк. А сейчас у меня сгорают все остатки на складах Wildberries. Что еще?! Когда уже этот п#здец закончится?", - каже росіянка на відео.

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атака (1869) логістика (205) дрони (8756) Сили безпілотних систем (594)
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Топ коментарі
+20
Є хороша пропозиція: на "панель"...
І буде, як в старому російському анекдоті:
- Ана лежит, раздвинув ноги, и рассказывает мне о трудной жизни в детдоме... А я её е*у и плачу...
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22.07.2026 18:58 Відповісти
+13
Це тільки початок
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22.07.2026 18:54 Відповісти
+11
ну не на помийці же скиглиш ... істото
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22.07.2026 18:56 Відповісти

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