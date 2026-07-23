Дроны атаковали Ульяновскую область РФ: возник масштабный пожар
В ночь на 23 июля беспилотники атаковали Ульяновскую область России. Дроны, возможно, поразили базу сжиженного газа ООО "НС-Ойл" в рабочем поселке Новоспасское.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.
В то же время официального подтверждения того, какой именно объект подвергся атаке, на момент публикации не было.
После удара разразился масштабный пожар
В сети появились видео и фотографии, на которых виден сильный пожар и густой черный дым, поднимающийся над местом вероятного попадания.
Масштабы возможных повреждений пока неизвестны.
Перед атакой объявили воздушную тревогу
Около 03:00 в регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников.
На фоне атаки в аэропорту Ульяновска "Росавиация" ввела план "Ковер", который предусматривает временные ограничения на полеты.
Местные власти официально не комментировали информацию об атаке и ее последствиях.
Что известно об объекте?
ООО "НС-Ойл" - это частное российское предприятие нефтеперерабатывающей отрасли, расположенное в поселке Новоспасское Ульяновской области РФ. Основной вид деятельности - производство жидкого топлива (бензиновых, дизельных и других нефтяных фракций), а также хранение и отгрузка нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа (LPG).
База сжиженного газа является частью производственного комплекса "НС-Ойл". Она используется для:
- хранения LPG (пропан-бутана);
- накопления топливных продуктов;
- отгрузки автомобильным транспортом потребителям.
Такие объекты относятся к топливно-энергетической инфраструктуре и имеют важное значение для обеспечения региона топливом.
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