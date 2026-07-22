Пожары на российских складах Wildberries в Краснодаре и Невинномыске после атаки ВСУ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Стали известны последствия ударов ВСУ по логистическим центрам Wildberries в Краснодарском и Ставропольском краях РФ.

Как сообщаетЦензор.НЕТ, спутниковые снимки пожаров публикует российская служба "Радио Свобода".

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Детали

Первый спутниковый снимок пожара на складе Wildberries в Невинномыске Ставропольского края сделан в 11:05 по местному времени.

Также "Радио Свобода" показала снимки из космоса пожара на складе Wildberries в Краснодаре. Судя по фото, огонь мог охватить вагоны на расположенной рядом со складом железнодорожной станции "Краснодар – Сортировочный". Более точной оценке ущерба мешает облачная погода.

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Невинномыск Ставропольского края РФ

Спутниковые снимки пожаров на складах Wildberries в Краснодаре

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что дроны массированно атаковали Краснодарский край: горит логистический центр Wildberries в Краснодаре, в Армавире пожар на нефтебазе.

Также отмечалось, что логистический центр Wildberries подвергся атаке в Ставропольском крае РФ.

Позже стало известно, что режим чрезвычайной ситуации ввели в Невинномиске Ставропольского края из-за пожара на складе Wildberries.

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