РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14362 посетителя онлайн
Новости Фото Атака дронов на регионы РФ Удары по рф
2 691 13

Пожары на российских складах Wildberries в Краснодаре и Невинномыске после атаки ВСУ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Стали известны последствия ударов ВСУ по логистическим центрам Wildberries в Краснодарском и Ставропольском краях РФ.

Как сообщаетЦензор.НЕТ, спутниковые снимки пожаров публикует российская служба "Радио Свобода".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Первый спутниковый снимок пожара на складе Wildberries в Невинномыске Ставропольского края сделан в 11:05 по местному времени.

Также "Радио Свобода" показала снимки из космоса пожара на складе Wildberries в Краснодаре. Судя по фото, огонь мог охватить вагоны на расположенной рядом со складом железнодорожной станции "Краснодар – Сортировочный". Более точной оценке ущерба мешает облачная погода.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дым после пожара на складе Wildberries может дойти до района дворца Путина, - росСМИ

Невинномыск Ставропольского края РФ
Невинномыск Ставропольского края РФ
Спутниковые снимки пожаров на складах Wildberries в Краснодаре и Невинномыске после атаки ВСУ
Спутниковые снимки пожаров на складах Wildberries в Краснодаре

Спутниковые снимки пожаров на складах Wildberries в Краснодаре и Невинномыске после атаки ВСУ

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что дроны массированно атаковали Краснодарский край: горит логистический центр Wildberries в Краснодаре, в Армавире пожар на нефтебазе.
  • Также отмечалось, что логистический центр Wildberries подвергся атаке в Ставропольском крае РФ.
  • Позже стало известно, что режим чрезвычайной ситуации ввели в Невинномиске Ставропольского края из-за пожара на складе Wildberries.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пострадали логистические центры в Краснодарском и Ставропольском краях, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

россия (98344) атака (1800) Краснодарский край РФ (103) Ставропольский край РФ (20)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
https://www.youtube.com/@%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80-%D0%B85%D0%B3 @НиколайСтоляр-и5г https://www.youtube.com/watch?v=T4PbLv1DbdU&lc=Ugzny0nBmjSd3KLP76t4AaABAg 2 години тому

А нефиг было стране бензоколонке - нападать на страну у которой есть зажигалка!
показать весь комментарий
22.07.2026 19:48 Ответить
+13
Яка краса...
показать весь комментарий
22.07.2026 19:43 Ответить
+10
показать весь комментарий
22.07.2026 19:47 Ответить

Загрузка...

 
 