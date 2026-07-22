Пожары на российских складах Wildberries в Краснодаре и Невинномыске после атаки ВСУ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
Стали известны последствия ударов ВСУ по логистическим центрам Wildberries в Краснодарском и Ставропольском краях РФ.
Как сообщаетЦензор.НЕТ, спутниковые снимки пожаров публикует российская служба "Радио Свобода".
Детали
Первый спутниковый снимок пожара на складе Wildberries в Невинномыске Ставропольского края сделан в 11:05 по местному времени.
Также "Радио Свобода" показала снимки из космоса пожара на складе Wildberries в Краснодаре. Судя по фото, огонь мог охватить вагоны на расположенной рядом со складом железнодорожной станции "Краснодар – Сортировочный". Более точной оценке ущерба мешает облачная погода.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что дроны массированно атаковали Краснодарский край: горит логистический центр Wildberries в Краснодаре, в Армавире пожар на нефтебазе.
- Также отмечалось, что логистический центр Wildberries подвергся атаке в Ставропольском крае РФ.
- Позже стало известно, что режим чрезвычайной ситуации ввели в Невинномиске Ставропольского края из-за пожара на складе Wildberries.
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А нефиг было стране бензоколонке - нападать на страну у которой есть зажигалка!