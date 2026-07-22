Пострадали логистические центры в Краснодарском и Ставропольском краях, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ночные точные удары Сил обороны по территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Удары по Краснодару и Ставропольскому краю

По его словам, сегодня состоялось успешное поражение дальнобойными ударами Украины важных целей в Краснодарском и Ставропольском регионах - логистических центров, задействованных в обеспечении российской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением, а также поражение очередной нефтебазы.

Удары по флоту РФ

"В акваториях Чёрного и Азовского морей поражены танкер и четыре сухогруза российского теневого флота. Благодарим всех наших воинов Сил обороны Украины за эти результаты. Совершенно справедливо возвращаем войну домой - в Россию. Мир нужен, и Украина выдвинула российской стороне все предложения. Нужно заставить перейти к дипломатии", - отметил глава государства.

Смотрите также: Россияне показали, что осталось от крупнейшего склада Wildberries после атаки украинских дронов. ВИДЕО

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что дроны массированно атаковали Краснодарский край: горит логистический центр Wildberries в Краснодаре, в Армавире пожар на нефтебазе.

Также отмечалось, что логистический центр Wildberries подвергся атаке в Ставропольском крае РФ.

Позже стало известно, что режим чрезвычайной ситуации ввели в Невинномыске Ставропольского края из-за пожара на складе Wildberries.

Читайте: Дроны массированно атаковали Липецк: после взрывов вспыхнул масштабный пожар. ФОТО