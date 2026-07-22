Пострадали логистические центры в Краснодарском и Ставропольском краях, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ночные точные удары Сил обороны по территории РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.
Удары по Краснодару и Ставропольскому краю
По его словам, сегодня состоялось успешное поражение дальнобойными ударами Украины важных целей в Краснодарском и Ставропольском регионах - логистических центров, задействованных в обеспечении российской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением, а также поражение очередной нефтебазы.
Удары по флоту РФ
"В акваториях Чёрного и Азовского морей поражены танкер и четыре сухогруза российского теневого флота. Благодарим всех наших воинов Сил обороны Украины за эти результаты. Совершенно справедливо возвращаем войну домой - в Россию. Мир нужен, и Украина выдвинула российской стороне все предложения. Нужно заставить перейти к дипломатии", - отметил глава государства.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что дроны массированно атаковали Краснодарский край: горит логистический центр Wildberries в Краснодаре, в Армавире пожар на нефтебазе.
- Также отмечалось, что логистический центр Wildberries подвергся атаке в Ставропольском крае РФ.
- Позже стало известно, что режим чрезвычайной ситуации ввели в Невинномыске Ставропольского края из-за пожара на складе Wildberries.
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