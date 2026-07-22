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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Пострадали логистические центры в Краснодарском и Ставропольском краях, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ночные точные удары Сил обороны по территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Зеленского. 

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Удары по Краснодару и Ставропольскому краю

По его словам, сегодня состоялось успешное поражение дальнобойными ударами Украины важных целей в Краснодарском и Ставропольском регионах - логистических центров, задействованных в обеспечении российской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением, а также поражение очередной нефтебазы.

Удары по флоту РФ

"В акваториях Чёрного и Азовского морей поражены танкер и четыре сухогруза российского теневого флота. Благодарим всех наших воинов Сил обороны Украины за эти результаты. Совершенно справедливо возвращаем войну домой - в Россию. Мир нужен, и Украина выдвинула российской стороне все предложения. Нужно заставить перейти к дипломатии", - отметил глава государства.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что дроны массированно атаковали Краснодарский край: горит логистический центр Wildberries в Краснодаре, в Армавире пожар на нефтебазе.
  • Также отмечалось, что логистический центр Wildberries подвергся атаке в Ставропольском крае РФ.
  • Позже стало известно, что режим чрезвычайной ситуации ввели в Невинномыске Ставропольского края из-за пожара на складе Wildberries.

Читайте: Дроны массированно атаковали Липецк: после взрывов вспыхнул масштабный пожар. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (24921) Удары по РФ (1131) Краснодарский край РФ (100) Ставропольский край РФ (20)
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Топ комментарии
+6
Прессекретар і не більше.
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22.07.2026 10:43 Ответить
+4
Головний статист всія України і одночасно прес-секретар ЗЕленський президента ЗЕленського.
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22.07.2026 10:48 Ответить
+1
Вже без хрипатих статистів все відомо.
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22.07.2026 11:10 Ответить

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