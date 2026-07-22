Уражено логістичні центри у Краснодарському та Ставропольському краях, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський підтвердив нічні влучні удари Сил оборони по території РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.
Удари по Краснодару та Ставропольському краю
За його словами, сьогодні було успішне ураження далекобійними санкціями України важливих цілей у Краснодарському та Ставропольському регіонах - логістичних центрів, що задіяні у забезпеченні російської армії комплектуючими для дронів, навігаційного обладнання та спорядженнями, а також ураження чергової нафтобази.
Удари по флоту РФ
"В акваторіях Чорного й Азовського морів уражено танкер і чотири суховантажі російського тіньового флоту. Дякуємо всім нашим воїнам Сил оборони України за ці результати. Цілком справедливо повертаємо війну додому - в Росію. Мир потрібен, і Україна дала російській стороні всі пропозиції. Треба примусити перейти до дипломатії", - зазначив глава держави.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що дрони масовано атакували Краснодарський край: горить логістичний центр Wildberries у Краснодарі, в Армавірі пожежа на нафтобазі.
- Також зазначалося, що логістичний центр Wildberries атаковано у Ставропольському краї РФ.
- Пізніше стало відомо, що режим надзвичайної ситуації запровадили у Невинномиську Ставропольського краю через пожежу на складі Wildberries.
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