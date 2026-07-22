РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14389 посетителей онлайн
Новости Удары по рф
2 388 17

Дым после пожара на складе Wildberries может дойти до района дворца Путина, - российские СМИ

Продукты горения после пожара на складе Wildberries могут распространиться до района дворца Путина

Продукты горения после масштабного пожара на складе Wildberries в Краснодаре могут распространиться до района мыса Идокопас вблизи Геленджика, где расположен дворец, который связывают с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности - "Агентство. Новости", со ссылкой на прогноз проекта Meteoweb.

Согласно прогнозу, во второй половине дня продукты горения могут достичь побережья Чёрного моря, в частности района Туапсе. К вечеру они, вероятно, приблизятся к району дворца Путина, а ночью могут распространиться на территорию вблизи него, а также охватить Геленджик и приблизиться к Новороссийску.

В то же время, по расчетам Meteoweb, концентрация продуктов горения в районе мыса Идокопас будет оставаться значительно ниже предельно допустимых норм и будет соответствовать низкому уровню загрязнения воздуха.

Аналогичный уровень загрязнения прогнозируют также в Майкопе, Лазаревском и Усть-Лабинске. Несколько более высокая, но безопасная концентрация ожидается в Туапсе и Апшеронске, а самая высокая среди упомянутых населенных пунктов - в Горячем Ключе.

  • Как сообщалось, в ночь на 22 июля беспилотники атаковали логистические центры российского маркетплейса Wildberries в Краснодаре и Невинномыске. Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал удары по таким объектам "дальнобойными санкциями", отметив, что они используются для обеспечения российской армии комплектующими для беспилотников, навигационным оборудованием и снаряжением.

Читайте: Из-за ударов Украины по НПЗ российским аграриям предлагают заправлять технику печным топливом, - российские СМИ

Автор: 

путин владимир (32704) атака (1788) дроны (7653) Краснодарский край РФ (103)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Краще би дим з палацу путіна діснався вайлдберіса
показать весь комментарий
22.07.2026 15:07 Ответить
+9
Так ось як виглядає "викурити крису"
показать весь комментарий
22.07.2026 15:08 Ответить
+5
Лучше обадва
показать весь комментарий
22.07.2026 15:09 Ответить

Загрузка...

 
 