Дым после пожара на складе Wildberries может дойти до района дворца Путина, - российские СМИ

Продукты горения после масштабного пожара на складе Wildberries в Краснодаре могут распространиться до района мыса Идокопас вблизи Геленджика, где расположен дворец, который связывают с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности - "Агентство. Новости", со ссылкой на прогноз проекта Meteoweb.

Согласно прогнозу, во второй половине дня продукты горения могут достичь побережья Чёрного моря, в частности района Туапсе. К вечеру они, вероятно, приблизятся к району дворца Путина, а ночью могут распространиться на территорию вблизи него, а также охватить Геленджик и приблизиться к Новороссийску.

В то же время, по расчетам Meteoweb, концентрация продуктов горения в районе мыса Идокопас будет оставаться значительно ниже предельно допустимых норм и будет соответствовать низкому уровню загрязнения воздуха.

Аналогичный уровень загрязнения прогнозируют также в Майкопе, Лазаревском и Усть-Лабинске. Несколько более высокая, но безопасная концентрация ожидается в Туапсе и Апшеронске, а самая высокая среди упомянутых населенных пунктов - в Горячем Ключе.

Как сообщалось, в ночь на 22 июля беспилотники атаковали логистические центры российского маркетплейса Wildberries в Краснодаре и Невинномыске. Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал удары по таким объектам "дальнобойными санкциями", отметив, что они используются для обеспечения российской армии комплектующими для беспилотников, навигационным оборудованием и снаряжением.

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