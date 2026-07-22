Дим після пожежі на складі Wildberries може дістатися району палацу Путіна, - росЗМІ

Продукти горіння після масштабної пожежі на складі Wildberries у Краснодарі можуть поширитися до району мису Ідокопас поблизу Геленджика, де розташований палац, який пов'язують із російським диктатором Володимиром Путіним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема "Агентство. Новости", із посиланням на прогноз проєкту Meteoweb.

За даними прогнозу, у другій половині дня продукти горіння можуть досягти узбережжя Чорного моря, зокрема району Туапсе. До вечора вони, ймовірно, наблизяться до району палацу Путіна, а вночі можуть поширитися на територію поблизу нього, а також охопити Геленджик і наблизитися до Новоросійська.

Водночас, за розрахунками Meteoweb, концентрація продуктів горіння в районі мису Ідокопас залишатиметься значно нижчою за гранично допустимі норми та відповідатиме низькому рівню забруднення повітря.

Аналогічний рівень забруднення прогнозують також у Майкопі, Лазаревському та Усть-Лабінську. Дещо вища, але безпечна концентрація очікується у Туапсе та Апшеронську, а найбільша серед згаданих населених пунктів – у Горячому Ключі.

Як повідомлялося, у ніч проти 22 липня безпілотники атакували логістичні центри російського маркетплейса Wildberries у Краснодарі та Невинномиську. Президент України Володимир Зеленський раніше назвав удари по таких об'єктах "далекобійними санкціями", зазначивши, що вони використовуються для забезпечення російської армії комплектуючими для безпілотників, навігаційним обладнанням та спорядженням.

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